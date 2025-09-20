Taglio del nastro per il nuovo Centro medico comunale

Gli ambulatori di Aspecom hanno finalmente la loro nuova casa.

Un taglio del nastro molto atteso quello effettuato nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, a Concorezzo, nella corte Santa Marta, dal sindaco Mauro Capitanio e dal presidente del Cda dell’azienda speciale concorezzese (partecipata al 100% dal Comune), Massimiliano Cravini.

Gli ambulatori hanno lasciato quindi la sede storica di via Manzoni per ampliarsi restando nel cuore del centro storico. Il nuovo Centro medico Santa Marta si sviluppa al primo piano della corte storica, al civico 18.

A disposizione del pubblico cinque nuovi ambulatori (tra questi anche uno attrezzato per visite ginecologhe e una dedicato alla fisioterapia), un’infermeria, due sale d’attesa e un’area dedicata alla reception. L’intervento di riqualificazione ha visto un investimento di Aspecom di 230 mila euro.

“Questo è un traguardo importante – ha aggiunto il sindaco Capitanio – Il secondo per Aspecom, dopo l’investimento fatto sulla farmacia comunale, soprattutto con l’automazione del magazzino e il rifacimento dei locali. Un risultato che paga sia per il rendimento in crescita dalla farmacia sia per la qualità dei servizi erogati e l’indice di gradimento dei cittadini. Questo nuovo centro medico è come una “Ferrari” parcheggiata nel centro del paese; il compito che avrà il Cda è quello di far conoscere questa “Ferrari”, ossia i servizi erogati”.