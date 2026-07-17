Sarà inaugurato oggi, venerdì 17 luglio, alle 18, il Parco Pertini di Cesano Maderno trasformato dall’Amministrazione comunale in un moderno spazio di aggregazione e socialità nel quartiere di Cassina Savina.

Taglio del nastro per il nuovo Parco Pertini

L’intervento ha interessato un’area verde di circa 10mila metri quadrati. L’investimento complessivo del Comune è pari a 440mila euro. La riqualificazione ha consentito una revisione complessiva degli spazi e delle modalità di fruizione del parco, attraverso la rimozione delle barriere architettoniche e delle recinzioni, la realizzazione di nuovi percorsi drenanti, di aree gioco per i bambini e di sgambamento cani, l’installazione di arredi urbani e attrezzature, nonché la messa a dimora di 40 nuovi alberi in armonia con la vegetazione già presente.

Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità e alla sicurezza. Il parco è stato infatti dotato di un nuovo impianto di illuminazione composto da 19 corpi illuminanti con sistema di illuminazione dinamica, in grado di garantire maggiore durabilità nel tempo, una significativa riduzione dei consumi energetici e un contenimento dell’inquinamento luminoso.

Il circolo ricreativo in legno

Il cuore del nuovo Parco Pertini è il nuovo edificio dedicato alle attività associative e comunitarie, realizzato con soluzioni innovative che garantiscono sostenibilità ambientale e ridotto impatto ecologico. La struttura in legno dispone di illuminazione, fontanella d’acqua e aree di sosta attrezzate con sedute per garantire comfort e funzionalità. Il nuovo circolo ricreativo verrà assegnato all’Associazione anziani, ma potrà diventare uno spazio inclusivo in cui anche altre realtà associative locali potranno trovare spazio.