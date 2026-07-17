Sarà inaugurato oggi, venerdì 17 luglio, alle 18, il Parco Pertini di Cesano Maderno trasformato dall’Amministrazione comunale in un moderno spazio di aggregazione e socialità nel quartiere di Cassina Savina.
Taglio del nastro per il nuovo Parco Pertini
L’intervento ha interessato un’area verde di circa 10mila metri quadrati. L’investimento complessivo del Comune è pari a 440mila euro. La riqualificazione ha consentito una revisione complessiva degli spazi e delle modalità di fruizione del parco, attraverso la rimozione delle barriere architettoniche e delle recinzioni, la realizzazione di nuovi percorsi drenanti, di aree gioco per i bambini e di sgambamento cani, l’installazione di arredi urbani e attrezzature, nonché la messa a dimora di 40 nuovi alberi in armonia con la vegetazione già presente.
Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità e alla sicurezza. Il parco è stato infatti dotato di un nuovo impianto di illuminazione composto da 19 corpi illuminanti con sistema di illuminazione dinamica, in grado di garantire maggiore durabilità nel tempo, una significativa riduzione dei consumi energetici e un contenimento dell’inquinamento luminoso.
Il circolo ricreativo in legno
Il cuore del nuovo Parco Pertini è il nuovo edificio dedicato alle attività associative e comunitarie, realizzato con soluzioni innovative che garantiscono sostenibilità ambientale e ridotto impatto ecologico. La struttura in legno dispone di illuminazione, fontanella d’acqua e aree di sosta attrezzate con sedute per garantire comfort e funzionalità. Il nuovo circolo ricreativo verrà assegnato all’Associazione anziani, ma potrà diventare uno spazio inclusivo in cui anche altre realtà associative locali potranno trovare spazio.
Per il Sindaco Gianpiero Bocca “con il nuovo Parco restituiamo a Cassina Savina un luogo completamente rinnovato, moderno, inclusivo e sostenibile, destinato a diventare un punto di riferimento per l’aggregazione del quartiere. È un altro tassello del nostro programma elettorale realizzato, un impegno mantenuto che garantisce il raggiungimento di un obiettivo importante per la città. Abbiamo pensato non solo alla riqualificazione di un’area, ma alla creazione di uno spazio pensato per tutte le generazioni: bambini, famiglie, anziani, associazioni e proprietari di animali. Abbiamo investito nella qualità urbana, nella sicurezza, nell’accessibilità e nella sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e offrire nuove opportunità di incontro e socialità”.
“La riqualificazione del Parco Pertini – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e Lavori Pubblici Manuel Tarraso – è il risultato di un percorso virtuoso condiviso con i residenti ben prima dell’avvio del cantiere. Durante gli incontri preliminari abbiamo ascoltato attentamente le reali necessità del quartiere. Il progetto è cresciuto e si è modificato nel tempo proprio grazie a questo dialogo, con l’obiettivo di trasformare un’area che prima del nostro intervento era percepita come insicura e sottoutilizzata in un luogo in cui sentirsi a proprio agio. Oggi restituiamo ufficialmente a Cassina Savina uno spazio nettamente migliore, più sicuro e accessibile rispetto al passato”.