La cerimonia, che ha illustrato l'intervento da 2,3 milioni di euro concluso nel 2024, è andata in scena alla presenza dell'Amministrazione comunale e del direttivo di BrianzAcque

Un momento di condivisione istituzionale per presentare gli interventi che hanno portato alla piena efficienza dell’impianto di potabilizzazione di via Tommaseo. Nella mattinata di ieri, martedì 16 giugno, i rappresentanti di BrianzAcque e dell’Amministrazione comunale di Varedo hanno visitato i locali completamente rinnovati dell’infrastruttura, a seguito di un articolato intervento di revamping che ha consentito di ammodernare uno degli impianti strategici per l’approvvigionamento idrico del territorio.

Taglio del nastro per il rinnovato potabilizzatore di Varedo

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco, Filippo Vergani, della responsabile dell’Istruttoria, Maria Pia Bocchini, del presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, del vicepresidente, Gilberto Celletti, del consigliere d’amministrazione, Paolo Cipriano, della responsabile unico del procedimento, Pamela Gervasoni e del tecnico di vonduzione impianti, Giuseppe Motta.

Gli interventi realizzati

La riqualificazione è nata dall’esigenza di intervenire su una struttura che, nel 2019, presentava condizioni di conservazione non più adeguate alle necessità gestionali e alle nuove sfide poste dall’evoluzione normativa in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il progetto ha previsto una manutenzione straordinaria con il completo rinnovamento degli impianti e delle apparecchiature, finalizzata a ripristinare le migliori condizioni di esercizio e ad aumentare la capacità di trattamento rispetto ai microinquinanti emergenti oggi oggetto di particolare attenzione da parte della normativa nazionale ed europea. L’investimento ha comportato una spesa finale di quasi 2,3 milioni di euro. L’intervento ha beneficiato, inoltre, di un contributo di Regione Lombardia di circa 740 mila euro.

I lavori, avviati nell’ottobre 2021 e conclusi nel dicembre 2024, hanno interessato sia gli aspetti impiantistici sia quelli strutturali, consentendo di dotare Varedo di un impianto tecnologicamente avanzato, in grado di garantire elevati standard di qualità, sicurezza e affidabilità del servizio.

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Il valore per il territorio

La visita odierna ha rappresentato l’occasione per illustrare ai rappresentanti istituzionali le principali soluzioni adottate e i benefici derivanti dall’intervento, che si inserisce nel più ampio programma di investimenti con cui BrianzAcque sta rinnovando e potenziando le infrastrutture del servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Monza e Brianza.