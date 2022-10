Taglio del nastro per la Bottega della Solidarietà, il supermercato per le famiglie bisognose

La "Bottega della Solidarietà" apre ufficialmente i battenti. Grande successo per la cerimonia di inaugurazione della nuova struttura gestita da Caritas, un piccolo supermercato a disposizione delle famiglie bisognose della Comunità Pastorale di Carnate, Usmate Velate e Ronco Briantino.

La cerimonia si è tenuta ieri, sabato 29 ottobre, nella sede di via Volta, a Carnate, nei locali che si trovano proprio sopra la chiesetta del quartiere Stazione. A fare gli onori di casa, il parroco don Adelio Molteni, i sacerdoti della Comunità pastorale, don Lorenzo Passoni e don Rodolfo Pozzi e i volontari della Caritas parrocchiale. Con loro anche i tre sindaci Rosella Maggiolini, Lisa Mandelli e Kristiina Loukiainen che hanno sostenuto la realizzazione dell'opera caritatevole tenuta a battesimo nientemeno che da Luciano Gualzetti, direttore della Caritas ambrosiana.

"Stiamo vivendo un momento di grande crisi: sociale, sanitaria, umana e ambientale - ha detto Gualzetti durante il momento di riflessione - La pandemia prima e la guerra poi hanno causato molta sofferenza che sta mettendo in difficoltà sempre più famiglie. Come Caritas possiamo e dobbiamo fare qualcosa per limitare queste situazioni di disagio. Bisogna scuotere le coscienze e non farci scoraggiare dalle difficoltà: abbiamo il dovere di educare la comunità cristiana a dimenticare l'indifferenza e guardare le persone povere con impegno e generosità"