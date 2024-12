Taglio del nastro per la chiesa di Capriano: «Un atto di Grazia come a Notre-Dame»

Con l’entusiasmo che lo contraddistingue, il parroco di Briosco ha rivolto lo sguardo verso Parigi, alla faraonica cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame del 7 dicembre, per annunciare ai fedeli l’imminenza di un «un vero atto di Grazia» anche in paese. Dal 26 dicembre al 28 gennaio si terranno i festeggiamenti per l’inaugurazione della chiesa di Santo Stefano, a Capriano; un evento, garantisce don Riccardo Castelli, «davvero unico ed irripetibile nella storia di questa Comunità pastorale ed in particolare della Comunità parrocchiale di Capriano».

Si parte il giorno di Santo Stefano

E c’è da farsi coinvolgere da questa ondata di fervore dopo un lungo, impegnativo e oneroso percorso che ha portato al restauro e alla messa in sicurezza dell’edificio sacro della frazione. Anche in segno di incoraggiamento per il nuovo cantiere recentemente partito nella chiesa del capoluogo.

Il programma della cerimonia è stato diffuso nei giorni scorsi: si parte, come detto, in un giorno dal particolare significato, giovedì 26 dicembre, dedicato a Santo Stefano a cui la chiesa è intitolata. Sarà monsignor Franco Agnesi, Vicario generale, a tenere a battesimo la parrocchiale nella messa delle 10,30; a seguire il taglio del nastro e l’apertura della mostra sul restauro allestita nel salone del teatro dell’oratorio San Tarcisio. Sabato 28 dicembre, alle 21, spazio alla musica con il concerto gospel del «Praise the Lord Gospel Choir» di Cassano Magnago.

Domenica 5 gennaio, alle 10,15, la messa celebrata a Briosco darà ufficialmente il via al servizio pastorale in paese del nuovo diacono Danilo La Barbera. Ancora un concerto sabato 11 gennaio, alle 21, a Capriano con l’organista Emanuele Perego. Giovedì 26 gennaio, alle 20,45, maestranze e Consiglio affari economici presenteranno ai parrocchiani tutti gli importanti lavori di restauro eseguiti. Lavori che si potranno vedere da vicino domenica 19, a partire dalle 14,30, grazie alle visite guidate da Fabrizio Taiariol.

Delpini chiuderà i festeggiamenti

I festeggiamenti si concluderanno martedì 28 gennaio alla presenza dell’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini che presiederà l’Eucarestia delle 20,30, sempre a Capriano.

Ricordiamo ai lettori che è possibile ancora contribuire alla copertura economica del corposo intervento: come riportato sull’ultimo bollettino parrocchiale, al momento il debito per la prima rata del restauro interno ammonta a 62 mila e 350 euro .