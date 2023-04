Taglio del nastro per la mostra "Canne al vento"

Taglio del nastro ieri pomeriggio (sabato 1 aprile 2023) alla biblioteca del San Gerardo di Monza dove è stata inaugurata la mostra "Canne al vento" promossa dal Circolo Sardegna Monza e Brianza.

"Canne al vento"

Ha tagliato il nastro inaugurale l'assessora alla Partecipazione del Comune di Monza, la professoressa Andreina Fumagalli, che ha visitato i 30 quadri esposti, riconoscendo nelle foto i luoghi di Galtellì citati nel libro donato a San Fruttuoso. L'assessore ha ringraziato il Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate e ha promesso che sarà presente anche al convegno di Monza Cederna al Centro Civico di domenica 16 aprile, alle 10.

Lettura di poesie

Ofelia Usai, già vicepresidente del Circolo Culturale Sardegna, ha letto tre sue poesie in omaggio a Grazia Deledda e alla Sardegna tra gli applausi dei numerosi presenti. Il presidente Salvatore Carta ha poi spiegato il motivo della mostra itinerante "Canne al vento" che resterà esposta in biblioteca San Gerardo sino al 13 aprile e che gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Monza. La mostra è in omaggio a Grazia Deledda e a don Primo Mazzolari, parroco di Viadana Cicognara. Nel suo libro don Mazzolari cita la parrocchiana Grazia Deledda che aveva sposato Palmiro Madesani. Si racconta nel libro che quando Grazia Deledda vinse il premio Nobel per la letteratura, che nel 1926 ammontava a 500 mila lire equivalente a 2 miliardi di vecchie lire di oggi, un milione di euro di oggi, tutti i suoi parrocchiani si misero a scrivere libri, pensando che "se ce l'ha fatta questa sarda possiamo farcela anche noi".

Prossimo appuntamento il 16 aprile

Domenica il 16 aprile, al Centro Civico di Cederna, il Circolo Sardegna invita a partecipare al convegno che vedrà l'intervento di diversi relatori tra cui Grazia Madesani Deledda, pronipote di Grazia Deledda. residente a Monza, assieme alla sua professoressa Andreina Fumagalli, già assessora alla Partecipazione del Comune di Monza. Un buffet con delizie della Sardegna ha concluso il pomeriggio culturale: "Tutti i partecipanti erano interessati alle vacanze in Sardegna per visitare anche Galtellì, il bel paese di canne al vento".