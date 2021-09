Taglio del nastro per la nuova pista di pattinaggio di Concorezzo. La struttura di via Libertà, completamente riqualificata, è stata inaugurata venerdì sera dal sindaco Mauro Capitanio.

Serata di grande festa in via Libertà. Venerdì è stata infatti inaugurata ufficialmente la nuova pista di pattinaggio, teatro delle imprese degli atleti dell’As.Co. Skating. La riqualificazione, realizzata dall’Amministrazione comunale, è stata completata nei giorni scorsi e già nel corso della settimana ha ricevuto la "benedizione" dei campioni biancorossi, protagonisti di una serie di «open day» dedicati ai più piccoli. A effettuare il taglio del nastro è stato il sindaco Mauro Capitanio, accompagnato nell’occasione dal suo vice e assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli, dall’assessore ai Bilancio Riccardo Mazzieri e dal vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo.

"Questo è un esempio di buona politica - ha dichiarato il borgomastro - Siamo felici di aver consegnato una struttura di questo livello a una società storica e di grande blasone come l’As.Co. Skating. E’ bello che tanti atleti, tra cui numerosi bambini, possano praticare sport all’aria aperta e in totale sicurezza".

Presenti al taglio del nastro anche il presidente del Casc Fabio Calloni e quello dell’As.Co. Sergio Crippa, che ha ringraziato l'Amministrazione comunale per il grande lavoro svolto.

"Da parte nostra un doveroso ringraziamento al Comune di Concorezzo per aver ascoltato le nostre richieste - ha spiegato il numero biancorosso - Tutto quello che noi facciamo è per il bene e per la crescita dei nostri giovani".