Taglio del nastro per la nuova sede della Protezione Civile intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate.
Taglio del nastro per la nuova sede della Protezione Civile
La cerimonia andata in scena nella giornata di domenica 24 maggio ha visto alzarsi il sipario sulla struttura di via Libertà.
Presente per l’occasione anche Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, che ha così sottolineato.
“L’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate rappresenta un risultato concreto ottenuto grazie al grande lavoro dell’amministrazione Dittonghi e alla collaborazione che abbiamo attivato con Regione Lombardia – ha sottolineato il consigliere regionale – In particolare, ricordo i due emendamenti che ho presentato al bilancio regionale e che hanno permesso di stanziare 250mila euro dalla Regione per cofinanziare questa nuova sede a fronte di un investimento totale di oltre 520 mila euro”.
La nuova struttura è dotata di spazi moderni e adeguati per migliorare l’efficienza operativa dei volontari del gruppo intercomunale di Protezione Civile di Renate e Veduggio con Colzano.
“Ho voluto sostenere concretamente questo progetto perché investire sulla Protezione Civile significa investire sulla sicurezza dei cittadini e dare spazi e strumenti adeguati a volontari che ogni giorno operano con professionalità e spirito di servizio per il territorio. Un importante opera che dimostra vicinanza e riconoscenza verso donne e uomini che quando c’è da aiutare e risolvere problemi non si tirano mai indietro”, conclude Corbetta.