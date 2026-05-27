Taglio del nastro per la nuova sede della Protezione Civile intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate.

Taglio del nastro per la nuova sede della Protezione Civile

La cerimonia andata in scena nella giornata di domenica 24 maggio ha visto alzarsi il sipario sulla struttura di via Libertà.

Presente per l’occasione anche Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, che ha così sottolineato.

“L’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate rappresenta un risultato concreto ottenuto grazie al grande lavoro dell’amministrazione Dittonghi e alla collaborazione che abbiamo attivato con Regione Lombardia – ha sottolineato il consigliere regionale – In particolare, ricordo i due emendamenti che ho presentato al bilancio regionale e che hanno permesso di stanziare 250mila euro dalla Regione per cofinanziare questa nuova sede a fronte di un investimento totale di oltre 520 mila euro”.

La nuova struttura è dotata di spazi moderni e adeguati per migliorare l’efficienza operativa dei volontari del gruppo intercomunale di Protezione Civile di Renate e Veduggio con Colzano.