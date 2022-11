Taglio del nastro per la velostazione

La velostazione come ultimo passo di completamento della nuova veste di piazza Marconi, a Vimercate.

Sabato 3 dicembre l'inaugurazione

Sarà inaugurato sabato prossimo, 3 dicembre, alle 11, il nuovo parcheggio protetto voluto dall’Amministrazione comunale che potrà ospitare sino ad 80 biciclette. Sarà accessibile a qualunque orario tramite un’apposita applicazione per smartphone che darà modo di entrare in possesso della chiave elettronica da avvicinare all’apposito lettore.

Accessibile con una app

La chiave elettronica si ottiene scaricando l’app "Hafele Access" e registrandosi con nome, cognome ed indirizzo mail dopodiché inviare gli stessi dati all’indirizzo velostazione@comune.vimercate.mb.it . Dopo 5 giorni arriverà la mail di conferma. La chiave da accesso alla velostazione per 12 mesi ed è valida per una sola bicicletta.

L'assessore: "Servizio gratuito"

“Siamo molto soddisfatti di aprire questo nuovo servizio - dichiara l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio - Un progetto che arriva dalla precedente Amministrazione e che siamo contenti di poter offrire ai ciclisti vimercatesi e non vimercatesi gratuitamente, grazie a una tecnologia che ne permette una fruibilità completa".

Velostazione prevista dal Piano della mobilità sostenibile

La velostazione di piazzale Marconi è una delle strutture realizzate sulla scorta degli indirizzi strategici e dei progetti attuativi inseriti nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che prevede, insieme ad altre misure, la creazione percorsi ciclistici strutturati nell'ottica di una mobilità sostenibile a integrazione funzionale del sistema intermodale di trasporto pubblico locale. Tra i percorsi strategici previsti rientra quello dell'Asse Est-Ovest, che comprende un programma di interventi integrati e connessi, tra i quali spicca il progetto di riqualificazione Piazzale Marconi, un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana, volto a riqualificare e potenziare tutta l’area sia dal punto di vista funzionale e di riconnessione del tessuto urbano sia di qualità viabilistica, architettonica e di sicurezza.

La nuova veste di piazza Marconi

Con i lavori sul piazzale ultimati in estate sono stati raggiunti l'obiettivo di riqualificare l'area pedonale e di riconnettere da un punto di vista architettonico e percettivo la continuità fra la piazza e la via Vittorio Emanuele e il centro storico di Vimercate, migliorando e moderando la viabilità in favore degli utenti della strada più deboli (pedoni e ciclisti).