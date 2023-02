Taglio del nastro per l'area cani di Lesmo

L'area cani di Lesmo ha finalmente aperto i battenti. Il taglio del nastro del parco comunale per gli amici a quattro zampe sito in via Rimembranze è avvenuto sabato 18 febbraio in concomitanza con il termine dei lavori.

Taglio del nastro per l'area cani

L’area cani sorge in una porzione di terreno incastonata tra il cimitero e il Pala Ilpra ed è stata divisa in due recinti, uno per i cani di piccola taglia e uno per i cani di grossa taglia. A partire dai giorni scorsi il parchetto è stata ufficialmente messa a disposizione di tutti coloro che vogliono lasciar correre i propri amici a quattro zampe in un’area sicura e protetta. I lavori, ricordiamo, erano stati avviati dalla precedente Amministrazione comunale e portati a compimento in questi primi mesi del mandato del sindaco Francesco Montorio. Presenti all'inaugurazione, oltre agli esponenti della Giunta, anche i consiglieri di minoranza Luca Zita e Tino Ghezzi.

La serata di presentazione

Per approfondire le modalità di utilizzo del nuovo parco comunale per i cani si terrà una serata di presentazione, lunedì 27 febbraio alle ore 21, in cui Hanna Kolari, consigliere con delega al Benessere degli animali domestici, parlerà della nuova area cani e illustrerà alcune semplici regole e suggerimenti per chi ha un cane o sta pensando di introdurlo in famiglia. Alla serata interverrà anche Anna Randazzese, istruttrice cinofila con decennale esperienza che presenterà il corso online gratuito offerto in collaborazione con il Comune dedicato a chi vuole conoscere meglio i cani e il loro mondo.

Novità sul sito del Comune

Sul sito del Comune di Lesmo sarà inoltre implementata una sezione interamente dedicata agli animali domestici, dove sarà possibile trovare informazioni utili, obblighi di legge e consigli per prendersi cura al meglio dei diversi tipi di animali domestici.