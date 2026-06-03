L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha inaugurato oggi le due mansarde del Palazzo comunale completamente riqualificate attraverso importanti interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico. Si tratta degli spazi che ospitavano, rispettivamente, gli uffici tecnici del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) e gli uffici Istruzione e Sport, Comunicazione e altri servizi dell’Ente.

Taglio del nastro per le mansarde riqualificate del municipio

Gli interventi rappresentano un significativo investimento sul patrimonio pubblico e sulla qualità degli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di garantire spazi più moderni, sostenibili e confortevoli per i dipendenti comunali e, indirettamente, per tutti i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dagli uffici.

Le opere realizzate sono state possibili grazie alla partecipazione del Comune al bando regionale RI-GENERA – Contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile, che ha consentito di ottenere importanti finanziamenti.

Interventi sulla prima mansarda

La prima mansarda, già sede di alcuni uffici tecnici comunali, è stata oggetto di una profonda riqualificazione che ha interessato l’involucro edilizio, gli impianti e gli spazi interni. Tra gli interventi principali figurano la realizzazione di nuovi abbaini, l’isolamento termico delle superfici, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, l’introduzione di un nuovo impianto di climatizzazione in pompa di calore e il rinnovo completo dell’illuminazione con tecnologia LED.

La seconda mansarda

La seconda mansarda, che ospitava gli uffici Istruzione e Sport, Comunicazione e altri servizi comunali e dove oggi ci sono gli uffici dei Servizi Sociali, è stata trasformata in uno spazio ad elevata efficienza energetica grazie alla realizzazione di nuovi sistemi di isolamento termico, all’installazione di impianti tecnologici di ultima generazione, di una pompa di calore integrata con il teleriscaldamento, di un impianto fotovoltaico e di un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Gli interventi hanno consentito di raggiungere standard energetici particolarmente avanzati, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni climalteranti.