Takahashia japonica, tante le piante infestate ma l’Amministrazione rassicura: “Non è pericolosa”

Sindaco e assessore: “Il Comune sta controllando la situazione con estrema attenzione il fenomeno. Si può continuare a frequentare gli spazi verdi con assoluta serenità".

La sicurezza dei cittadini e la tutela del verde al primo posto. Il Comune di Desio interviene sulla questione della Takahashia japonica, la cocciniglia asiatica recentemente segnalata in diverse aree del territorio. L’ufficio Tecnico sta effettuando degli interventi di rimozione meccanica dei rami maggiormente infestati, questi i passaggi già effettuati: corso Italia, Largo Lucchini, via Due Palme, via Serao; via Caduti di Nassirya; via Rossini; Via Padre Kolbe; Via Don primo Mazzolari; via Tolstoy- Novara; via Pontida.

Invasione cocciniglia asiatica, “non è un pericolo né per l’uomo né per gli animali”

Come evidenziato dall’Amministrazione ’insetto non rappresenta un pericolo per l’uomo o gli animali:

“E’ nostra premura rassicurare ogni cittadino: la priorità della nostra Amministrazione è la sicurezza della collettività e, sulla base delle indicazioni scientifiche ufficiali, questo insetto non rappresenta alcun pericolo per la salute umana né per gli animali domestici. Si può continuare a frequentare gli spazi verdi con assoluta serenità”, dichiara il sindaco Carlo Moscatelli.

Prosegue l’assessore alla Tutela Ambientale Stefano Guidotti: “Il Comune sta controllando la situazione con estrema attenzione, anche se a oggi non esistono prodotti specifici o rimedi definitivi per eliminare questo parassita. Ci sono inoltre alcuni trattamenti utilizzati in maniera sperimentale, ma si tratta di soluzioni che non sono ancora state testate ufficialmente e non godono di protocolli certificati”.

La provincia di Monza e Brianza una delle aree più colpite

La provincia di Monza e Brianza è una delle aree più colpite da questo fenomeno. “Per questo a Desio stiamo intervenendo con le potature dei rami più colpiti – evidenzia Guidotti – La cura del nostro patrimonio arboreo è un impegno costante e continueremo a informarvi con la massima trasparenza su ogni sviluppo”.

Rassicurazioni e indicazioni per i cittadini

Dal Comune di Desio sono arrivate le rassicurazioni per i cittadini che, per quanto si è appreso a oggi: la Takahashia japonica non arreca danni a persone o animali e non comporta la morte dell’esemplare colpito.

Richiamando le indicazioni del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia, i professionisti ricordano:

La Takahashia japonica, non determina allo stato attuale particolari danni alle piante colpite. Tuttavia, in alcune situazioni in cui le popolazioni della cocciniglia sono particolarmente elevate possono verificarsi disseccamenti rameali; a oggi il controllo della propagazione di questo insetto risulta essere difficile, in quanto è presente sul territorio da pochi anni e, di conseguenza, gli studi effettuati sono limitati; vi è una mancanza di insetticidi specifici e sono inoltre presenti dei limiti di utilizzo di questi ultimi in ambito urbano; la lotta deve essere effettuata contro le forme giovanili, ovvero le forme vulnerabili dell’insetto. Interventi insetticidi sugli ovisacchi non avrebbero alcun effetto.

Regione Lombardia ha inoltre pubblicato un’utile scheda tecnica, nella quale sono riportate anche le indicazioni per i privati su come trattare l’infestazione.