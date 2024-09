Talento della break dance si esibisce a New York

Il sogno di volare a New York per ballare sulle strade della Grande Mela si è avverato. Lorenzo Galbiati, 18 anni, di Biassono, è riuscito a portare un pezzo di Biassono nel grande regno della danza.

Talento della break dance

A inizio anno Lorenzo aveva partecipato a un’audizione in occasione di «Danzainfiera» a Firenze ed è stato selezionato per una borsa di studio a New York per la «Fini Dance New York». Per tredici giorni il giovane ballerino ha potuto frequentare diverse lezioni di danza, presso il Broadway Dance Center, ha partecipato a una coreografia per un video musicale e realizzato uno shooting fotografico. Per il biassonese, ritornato sui banchi di scuola per affrontare l’ultimo anno di tecnico dell’industria del mobile all’istituto Meroni di Lissone, sarà un anno impegnativo tra allenamenti e studio per poi fare della sua passione una vera e propria professione. Dopo la maturità vorrebbe entrare in un’accademia professionale di danza.

Allievo della scuola di danza "Giselle"

Lorenzo ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo a sette anni con l’Hip Hop alla scuola di danza «Giselle» di Biassono. Da allora è stato un crescendo di successi e soddisfazioni. A dieci anni inizia la break dance, ha seguito anche un corso di classico e contemporaneo per perfezionarsi maggiormente. La sua casa è la palestra dove si allena tutti i giorni: per lui danzare è «una forma di arte e passione pura».

Una passione trasmessa da mamma Simona Viscardi, insegnante alla scuola «Giselle». In casa fanno tutti il tifo per Lorenzo, mamma Simona, papà Piercarlo e il fratello Andrea anche lui con la passione per la danza e per il teatro. A New York si è confrontato con un’ottantina di ballerini provenienti da tutta Italia.

«E’ stata un’esperienza bella e unica nel suo genere, entusiasmante e arricchente. Sono stati giorni molto impegnativi, ma sono rimasto sbalordito dalla vivacità artistica di New York come quando a Times Square improvvisi una danza sulla strada per intrattenere le persone in quei pochi istanti quando il semaforo rosso...» ha sottolineato il giovane ballerino. Il suo sogno? Diventare un ballerino professionista e insegnare ai più piccoli.