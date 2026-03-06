Talento e leadership femminile, la storia di Katia Cipollone. La responsabile del Centro di Distribuzione di Poste Italiane a Limbiate guida un team prevalentemente maschile

In occasione della Giornata internazionale della Donna, una storia che incarna perfettamente la volontà di Poste Italiane di valorizzare i talenti e la leadership femminile

Ha iniziato a lavorare come portalettere quattro anni fa

Katia è originaria della provincia di Caserta e per lavoro è arrivata in Lombardia. Ha iniziato a lavorare in Poste Italiane 4 anni fa come portalettere per poi proseguire il suo percorso di crescita prima come caposquadra a Paderno Dugnano e poi, da ottobre 2024, come Responsabile del Centro di Distribuzione di Limbiate.

“Per far funzionare una squadra di 18 portalettere, prevalentemente uomini, è necessaria tanta attenzione e preparazione – racconta Katia – Credo sia fondamentale essere sempre rispettosi con i colleghi per ottenere a nostra volta rispetto, soprattutto in questo ambito che, fino a qualche tempo fa, era prevalentemente maschile. Ho lavorato per parecchio tempo in una polisportiva e ho giocato per anni a pallavolo e frequentare l’ambiente sportivo mi ha permesso di affrontare senza preoccupazioni un lavoro di responsabilità con un team prevalentemente maschile. I colleghi della squadra di Limbiate hanno molta fiducia in me e ho avuto la capacità di coinvolgerli sempre partendo dal rispetto di alcune regole importanti che ci permettono di lavorare in modo efficiente. Mi piace molto il mio lavoro e mi piace lavorare in un gruppo affiatato in cui ci si aiuta a vicenda”

Gestisce un team di 18 portalettere

La realtà di Poste Italiane nella provincia di Monza in particolare vede il 60% di donne impiegate negli uffici postali e il 35% nel recapito. Il Centro di Distribuzione di Limbiate è uno dei 4 centri monzesi, dei 9 complessivi, capitanato da una donna che gestisce un team di 18 portalettere, di cui la maggior parte uomini, che servono i comuni di Varedo e Limbiate

Anche nel 2026 nella classifica “Top Employers”

Anche nel 2026, per il settimo anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Grazie all’eccellenza di Poste in questi ambiti, il Top Employers Institute ha riconosciuto, in particolare, l’impegno dell’azienda nel promuovere, anche quest’anno, una cultura organizzativa orientata alla partecipazione, all’innovazione e alla creazione di valore condiviso. La certificazione Top Emplyers si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale, come Equileap Gender Equality Eurozone 100 e Stoxx Global ESG Leaders.

Cartolina filatelica per la Giornata della Donna

Poste Italiane, inoltre, celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario. Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Monza oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.