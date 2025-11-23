Elisa Bartolini, 11 anni, di Cinisello Balsamo, pattinatrice della Skate On Ice di Desio, è stata convocata ufficialmente dalla Federazione italiana sport del ghiaccio per partecipare al Trofeo Coni 2025 in programma dal 18 al 21 dicembre a Courmayeur.

Talentuosa pattinatrice convocata al Trofeo Coni 2025

La pattinatrice, che nella fascia Silver è tra le migliori italiane tra i 10 e i 12 anni, rappresenterà la Lombardia nella disciplina del pattinaggio artistico su ghiaccio, portando in alto i colori della sua società e della regione. In questo inizio di stagione Bartolini ha già confermato il suo talento con risultati di rilievo: un secondo posto alla prima prova della Coppa Italia – fascia Silver a Varese, il 25-26 ottobre, dove ha ottenuto il punteggio necessario per accedere alla fascia Gold nazionale nella prossima stagione sportiva; e un secondo posto alla gara Open Coppa dell’Amicizia di Merano, a fine ottobre.

“Un riconoscimento importante”

“Un riconoscimento importante per Elisa Bartolini e per la nostra società, che da anni si distingue per la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile e nelle gare Silver — ha dichiarato l’amministratore, Alex Bonagura — Questa convocazione premia l’impegno costante, la crescita tecnica e la determinazione di Elisa, che ha lavorato duramente anche durante gli allenamenti estivi. Grazie a questi progressi, nella prossima stagione salirà nella categoria Gold e speriamo possa continuare il suo percorso sportivo di crescita”.

La Skate On Ice, fondata nel 2024 dallo stesso Bonagura e Giorgio Cogliati per sviluppare un nuovo progetto agonistico a Desio, ha visto Elisa crescere sin dai primi passi nel pattinaggio competitivo. In soli due anni la società è riuscita a portare due atlete in fascia Gold, Elisa Bartolini e Sara Di Cristofaro, e a partecipare a due importanti competizioni internazionali a Innsbruck e Dornbirn.

L’orgoglio della società di Desio

Il Trofeo Coni rappresenta una delle manifestazioni più significative dedicate alle promesse dello sport italiano, offrendo un’occasione unica di confronto tra i migliori talenti delle diverse regioni. “La partecipazione di Elisa Bartolini è motivo di grande orgoglio per la Skate On Ice di Desio e per tutto il movimento del pattinaggio artistico lombardo”, hanno sottolineato.

I prossimi impegni della società

Intanto, in questi giorni, Elisa sarà impegnata insieme ad altre cinque atlete della società nella gara internazionale di Innsbruck, dove già lo scorso anno, insieme a Ginevra Costanzo e Vittoria Zanco, aveva ottenuto ottimi risultati nella loro prima esperienza internazionale. “Ora ci aspetta la prossima gara a Pinzolo con gli atleti della fascia Bronze, dove ci sono già delle piccole promesse che speriamo possano raggiungere importanti traguardi”, ha aggiunto lo staff tecnico.