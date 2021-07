Tamponi gratuiti per chi ha festeggiato la vittoria della Nazionale in piazza

Un punto tamponi accessibile a tutti ma pensato in particolare per le tante persone, soprattutto giovani, che nella serata di domenica scorsa si sono riversate in massa in piazza Marconi e nelle strade limitrofe del centro di Vimercate per assistere alla partita della Nazionale di calcio e poi festeggiare la vittoria all'Europeo.

L'idea dell'Amministrazione 5 Stelle

Uno screening anti Covid, gratuito, voluto dall'Amministrazione comunale 5 Stelle di Vimercate al fine di evitare la formazione di focolai con diffusione in particolare variante Delta del virus.

Venerdì pomeriggio in piazza Marconi

La postazione sarà in funzione venerdì prossimo, 16 luglio, dalle 16.30 alle 19, in piazza Marconi, grazie ad Avps Vimercate, alle Farmacie comunali di Vimercate, ad alcuni medici di medicina generale che si sono offerti volontari e alla Protezione civile.

Tampone antigenico gratuito e senza prenotazione

I tamponi (tampone istantaneo antigenico nasale) sono stati messi a disposizione da Farmacie Comunali, mentre i volontari della Protezione Civile di Vimercate si occuperanno dell’allestimento della postazione (gazebo e furgone con tendalino) e del servizio di supporto. Per sottoporsi al tampone non occorre la prenotazione: sarà sufficiente registrarsi al momento.

"Importante tenere alta l'attenzione"

"Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione e di screening, a 5 giorni di distanza dalla finale degli Europei, che ha visto, proprio nell'area di piazza Marconi (e zone limitrofe, ndr), un grande assembramento di giovani che hanno seguito la partita e festeggiato il post partita - spiega l'Amministrazione comunale in una nota - È importante, infatti, sia tenere alta l’attenzione sia individuare precocemente eventuali positivi, per cercare di frenare la diffusione del contagio che, se pur ridotto rispetto a qualche mese fa, non si è azzerato e mostra una dinamica in crescita".

Il sindaco: "Fondamentale sensibilizzare i giovani"