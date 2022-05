Tangenziale Est bloccata per un incidente

All’altezza di Vimercate

Il sinistro ha coinvolto due auto ed è avvenuto poco dopo le 7.30.

Ci sono ancora pesanti ripercussioni per la viabilità sulla Tangenziale Est in direzione Sud a causa di un incidente che si è verificato poco dopo le 7.30 di questa mattina, lunedì 2 maggio.

Traffico bloccato in Tangenziale Est per un incidente

Il trattato interessato dal sinistro, che ha visto coinvolte due vetture, è quello compreso tra le uscite Vimercate Nord e Vimercate Centro. Restano da chiarire le cause dello scontro tra le due automobili a seguito del quale tre persone sono state soccorse: si tratta di una 16enne, di una donna di 52 anni è di un uomo di 57. Fortunatamente gli accertamenti affidati ai volontari di Avps Vimercate hanno escluso gravi conseguenze per tutti; due le persone trasportate in ospedale in codice verde per accertamenti.

Restano invece pesanti le conseguenze in termini di viabilità con lunghe code ancora a smaltire sia nel tratto della Tangenziale sia sulle arterie cittadine limitrofe.

(immagine di repertorio)