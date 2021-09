Tangenziale Est: per cinque notti di fila chiude la carreggiata sud tra Agrate e Carugate

Per chi viaggia a tarda sera o in orario notturno attenzione alle chiusure, la prossima settimana, sulla Tangenziale Est, in direzione A1 - Bologna.

Lavori in Tangenziale Est

Come comunicato da Milano Serravalle, per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione dalle ore 22:00 di lunedì 20 Settembre alle ore 06:00 di sabato 25 Settembre 2021, esclusivamente in orario notturno e per cinque notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.13 Agrate (km 21+040) e S.P.208 Carugate (km 17+808), rami di svincolo interclusi compresi.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P. 208 Carugate (km 21+040).