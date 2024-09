“I lavori procedono secondo programma". Lo ha detto il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca dopo avere effettuato un sopralluogo al cantiere della Tangenziale Nord insieme al presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna, all'assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, al direttore dei lavori, Daniele D’Amore, e ai tecnici.

Tangenziale Nord, a fine 2025 la chiusura del cantiere

La realizzazione della Tangenziale Nord rientra tra gli interventi delle opere di compensazione viabilistica di Pedemontana. I lavori hanno preso il via nel gennaio scorso. La conclusione è prevista per la fine del 2025.

"I lavori procedono secondo programma e per questo ringrazio Ferrovienord e l’impresa che sta curando la realizzazione dell’opera per la professionalità e la puntualità - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca - Il rispetto della tempistica è un elemento cruciale perché consente di ridurre il più possibile i disagi della cittadinanza e di giungere, nei tempi previsti, alla conclusione del cantiere. Riteniamo che quest’opera rivesta un ruolo primario per migliorare la mobilità e la viabilità nel nostro territorio, in funzione di Pedemontana, sia nella sua fase realizzativa che nella fase a regime. Ad opera ultimata si potrà superare il passaggio al livello ferroviario di via Como garantendo il transito veicolare, pedonale e ciclabile in sicurezza. Quando parliamo di mobilità sostenibile e sicura ci riferiamo proprio a questo tipo di interventi che rispondono alle nuove esigenze dei nostri territori e a una concezione di città moderna e al passo con i tempi e le necessità".

La chiusura del passaggio a livello di via Como

Il sopralluogo, effettuato ieri, martedì 17 settembre, è stato richiesto dal primo cittadino che ha voluto constatare, personalmente, lo stato di avanzamento dei lavori.

A opera ultimata, l’intervento creerà un nuovo asse stradale sviluppato in direzione Nord Est-Sud Ovest tra Cesano Maderno e Seveso, con la realizzazione di un ponte a scavalco sul Seveso e di una galleria artificiale per il superamento della linea ferroviaria, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno, la riqualificazione della viabilità locale e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como.