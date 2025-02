Proseguono i lavori di realizzazione della Tangenziale Nord di Cesano Maderno.

Tangenziale Nord: la conclusione dei lavori entro fine anno

Ferrovienord, che promuove e coordina i lavori, avvisa che sono terminate le strutture del sottopasso ciclopedonale, di conseguenza è stato rimosso il ponte ferroviario provvisorio e sono state eseguite le prove di collaudo statico sul manufatto. Sono in fase di esecuzione le rampe di accesso al sottopasso lato Est e lato Ovest, oltre al locale tecnico di alloggio delle pompe. Per quanto riguarda il sottopasso veicolare, è stato montato il ponte ferroviario provvisorio, è stato attivato il bypass fognario provvisorio su via della Repubblica - via Della Liberazione e sono in corso di esecuzione le strutture del manufatto.

Prorogata la chiusura al traffico

La chiusura al traffico del tratto di strada compreso tra via Liberazione (civico 8) a Cesano Maderno e via della Repubblica a Seveso fino all’intersezione con via Cevedale, è stata prorogata fino al 16 maggio 2025 per motivi tecnici legati alla presenza di numerosi sottoservizi interferenti con le strutture della rampa Est del nuovo sottopasso veicolare.

La chiusura del passaggio a livello di via Como

L’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione Nord Est-Sud Ovest tra Cesano Maderno e Seveso con la realizzazione di un ponte a scavalco sul Seveso e di una galleria artificiale per il superamento della linea ferroviaria, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno, la riqualificazione della viabilità locale e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como. Il termine delle attività è confermato entro la fine del 2025.