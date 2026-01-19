Tanta partecipazione alla Giornata del tesseramento Anpi. Ieri mattina, domenica, il presidente Traina ha illustrato il programma delle iniziative del 2026 a partire dalla costituzione del “Comitato del no”

Giornata del tesseramento

Stanza della Memoria in Villa Mella gremita (è anche la sala antistante) per l’annuale appuntamento del tesseramento all’Anpi di Limbiate. Ieri mattina, domenica 18 gennaio, il presidente Rosario Traina ha illustrato ai presenti il ricco calendario di appuntamenti previsti per il 2026.

Il “Comitato del no” al referendum

Nel suo intervento, il presidente Traina ha lanciato un appello ad associazioni, partiti e sindacati per costituire il “Comitato del no di Limbiate” alla riforma della magistratura. Infatti il 22 e 23 marzo i cittadini verranno chiamati alle urne ad un referendum per esprimersi sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri

“Il Comitato avrà il compito di organizzare delle iniziative per informare e sensibilizzare cittadine e cittadini sull’importanza di votare NO al Referendum, una battaglia fondamentale perché riguarda la sostanza della nostra Democrazia: la difesa della nostra Costituzione, l’equilibrio e l’indipendenza dei poteri dello Stato” ha spiegato Traina.

Le iniziative del 2026

27 gennaio, Giorno della Memoria, già in programma due incontri con altrettante scuole. Nella mattinata del 27 due importanti appuntamenti, alle 9,30 presso le Pietre d’Inciampo e la visita agli ex deportati limbiatesi nei due cimiteri cittadini

30 gennaio: Convegno sulla Sanità in Lombardia con Vittorio Agnoletto in aula consiliare

Prima metà di febbraio: mostra benefica del pittore cinese Zhou Qixin il cui ricavato andrà a sostenere il Progetto 100×100 Gaza per la costruzione di un Centro intitolato al cooperante Vittorio Arrigoni, ucciso proprio a Gaza nel 2011 (data ancora da definire)

15 febbraio: Assemblea annuale Anpi

Dal 21 febbraio al 1 marzo l’Anpi sarà presente a tutte le iniziative in programma per il 5° Anniversario dell’assassinio in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio

8 marzo: Giornata della donna dedicata all’80° Anniversario del riconoscimento del voto alle donne

17 aprile: incontro con Tiziana Pesce in Aula Consiliare sulle figure dei suoi genitori Giovanni Pesce, prestigioso Comandante partigiano e Onorina Brambilla, insignita della Croce di merito di guerra al valore partigiano

25 aprile: Corteo della Liberazione

26 aprile: ancora una intitolazione simbolica della piazza Solari anche al giovane partigiano limbiatese che con Francesco Solari fu fucilato dai tedeschi in ritirata nel lodigiano

27/31 maggio: Festa provinciale Anpi a Cesano Maderno

24 maggio: Viaggio di Storia e Memoria a Introbio e nei sentieri della Valsassina e in Valbiandino dove operavano le Formazioni partigiane “Garibaldi” e “Giustizia e Libertà” e dove alcuni partigiani caddero in combattimento o fucilati

2 Giugno: Festa per l’80° Anniversario della Repubblica

27 luglio: Pastasciutta Antifascista