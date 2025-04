La Città di Desio, in collaborazione con ANPI – Sezione Enrico Novati di Desio e Intesa fra Associazioni d’Arma di Combattenti e Reduci, promuove una serie di iniziative per conservare la memoria storica della Liberazione in occasione dell’80esimo anniversario della fine del secondo conflitto mondiale, affinché si possano condividere i ricordi da affidare alle generazioni future.

“La Liberazione è un passaggio fondamentale della nostra storia ed è nostro compito rievocare e condividere quel coraggio e quelle virtu’ per cui per cui tante persone hanno scelto di combattere: libertà, democrazia, unione ─ afferma il Commissario Straordinario Alfonso Terribile ─. E’ importante costruire una memoria comune che permetta ai giovani e non solo di capire il passato per affrontare con coscienza il presente e il futuro”.

Tante iniziative in città in occasione del 25 Aprile

E per rendere il dovuto omaggio ai Caduti, quale rappresentante della Comunità desiana, il Commissario Straordinario Alfonso Terribile, insieme al Presidente dell’ANPI (Sezione di Desio) Oriano Tagliabue, al Presidente Associazioni d’Arma e Combattentistiche Walter Attisani e a un rappresentante delle Forze dell'Ordine, alle ore 10.30 deporrà una corona d'alloro presso il Monumento dei Caduti per la Libertà al Parco della Resistenza e la Cappella dei Caduti al Cimitero di via Rimembranze. A seguire, Discorsi Commemorativi.

Il programma

Questo il programma:

Ore 9.00 Ritrovo Partecipanti Piazza Giovanni Paolo II (Municipio)

Ore 9.15 Corteo per le Vie: Italia - Diaz - Rimembranze

Ore 9.30 Santa Messa - Cappella dei Caduti

Ore 10.15 Prosecuzione Corteo per le vie Diaz, Boccaccio, Parco della Resistenza

Ore 10.30 Deposizione corona d’alloro monumento dei Caduti per la Libertà

Alla Cerimonia sarà presente il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio.

In caso di pioggia la manifestazione avrà il seguente programma: alle 9 Parco della Resistenza - Commissario e delegazione d’Arma depositeranno la corona d’alloro al Monumento dei Caduti per la Libertà, alle 9.30 Santa Messa presso Villa Tittoni - Spazio Stendhal.

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore.

Lo spettacolo

Mercoledì 23 aprile, alle ore 21, presso Spazio Stendhal (Villa Tittoni, via Lampugnani 62) è in programma l’iniziativa “VENTI MESI LUNGHI UNA VITA INTERA (80° DELLA LIBERAZIONE)”, promossa da ANPI Desio – Sezione Enrico Novati, uno spettacolo del Coro CantaStoria ANPI Biassono, liberamente tratto dal testo di Chiara Colombini Storia passionale della guerra partigiana (Laterza, 2023), che rievoca la Resistenza italiana e la liberazione dal nazifascismo attraverso letture teatrali, foto d'epoca e una significativa scelta di canti. Per info: www.cantastoria.it

Letture

Venerdì 25 aprile, invece, alle ore 16, sempre presso Spazio Stendhal, il Coro A.N.A. NIKOLAJEWKA presenta “La Storia di Piero 2”, una narrazione che ognuno di noi avrebbe potuto vivere se fosse nato nei periodi delle guerre mondiali. Lo spettacolo è una sorta di percorso, un cammino condiviso con canti alpini e alcune letture tratte dal libro “La Storia la Scrivo Io”. Le letture saranno eseguite dal Gruppo Lettura Espressiva della Cascina Triestina di Nova Milanese. Ingresso libero.

E' possibile prenotarsi agli spettacoli tramite il sito di Ville Aperte al link https://www.villeaperte.info/it/visita/eventi/