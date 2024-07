Tanti appuntamenti tra Seveso e Meda per ricordare il disastro Icmesa

Come ogni anno, il 10 luglio, riccorre il triste anniversario del "disastro di Seveso". Era infatti il 10 luglio del 1976 quando, nell'azienda "Icmesa" di Meda, si verificò un grave incidente che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube di diossina altamente tossica.

Tre incontri tra Seveso e Meda per ricordare il disastro Icmesa e non solo

Come ogni anno sono tante le iniziative in programma sul territorio. In particolare domani, martedì 9 luglio, presso il Bosco delle Querce di via Ada Negri a Seveso in occasione del Tavolo Permanente sui lavori di Bonifica convocato da Pedemontana, i comitati No Pedemontana e Associazione Seveso Memoria di parte, si sono autoconvocati per consegnare le firme della petizione - circa 300 - per la richiesta a Pedemontana di un incontro pubblico aperto alla popolazione relativo alla bonifica delle aree interessate dal cantiere di Pedemontana.

"Pedemontana ad oggi non sembra intenzionata a effettuare tutto quanto previsto dal piano della comunicazione relativo alla bonifica delle aree inquinate dalla diossina del 1976, in particolare l'incontro pubblico aperto alla popolazione - fanno sapere i comitati. È un dovere di trasparenza previsto dallo stesso piano di bonifica. È un dovere verso il territorio che ha già subito le conseguenze di scelte fatte sulla testa delle persone senza informare senza coinvolgere. Lo chiedono più di 300 cittadini e cittadine di Seveso e Meda".

Mercoledì 10 , nel giorno esatto dell’anniversario, alle 10.30 avverrà la firma ufficiale del Patto di comunità al Centro visite del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, in via Ada Negri, per eccellenza luogo della Memoria di quanto avvenne nel 1976. Un «Patto educativo di comunità» è un accordo stipulato da una comunità locale che si assume la responsabilità di diventare una comunità educante, cioè una comunità che educa.

"Passi di memoria"

Le iniziative per ricordare l’incidente del 1976 proseguiranno mercoledì sera, con i «Passi di memoria» dal muro dell’Icmesa di Meda al Bosco delle Querce. L’iniziativa è organizzata da Seveso Futura, Legambiente Seveso e Sinistra e Ambiente - Impulsi di Meda. Si comincia alle 20.15 con momenti illustrativi al muro dell’Icmesa, per poi spostarsi all’ingresso del Bosco delle Querce, ai pannelli del «Ponte della Memoria», e successivamente al Centro visite del Bosco delle Querce, dove alle 21 è previsto un incontro. Durante l’iniziativa saranno proposte illustrazioni con visita guidata, proiezioni di video, interventi sulla Memoria e argomenti di attualità.

Un fumetto e la proiezione di un cartone animato giapponese

Ma anche Comitato No Pedemontana e Progetto “Seveso memoria di parte” hanno promosso delle iniziative: l'11 luglio presso la Sala Centro Polifunzionale di via Redipuglia a Seveso è prevista la presentazione del fumetto "Strada senza uscita. Seveso memoria di parte e orizzonti futuri". In sostanza il volume narra il disastro Icmesa attraverso un fumetto e all'incontro sarà presente anche l'autrice Marta Comunale.

Nella giornata del 12 luglio invece, alle ore 21.00 presso il Parco Beretta Molla di via Tre Venezie e Meda, nuova presentazione del fumetto "Strade senza uscita". A seguire gli aggiornamenti sulla petizione e poi, alle 21.30 circa la proiezione del cartone animato giapppnese "Dioxin No Natsu. L'estate della diossina".

Il film sarà proiettato il lingua originale con sottotitoli in italiano.

Sempre venerdì 12, alle 21, al Bosco delle Querce, il Circolo Acli di Meda ha organizzato anche la presentazione del podcast «Seveso - La Chernobyl d’Italia», con gli autori Matteo Liuzzi e Niccolò Martin.