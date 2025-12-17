Tanti auguri suor Teresia, cento anni all’insegna della fede

La religiosa tiene sempre con sé il rosario e ha raggiunto la serenità interiore: si sente già in pace con Dio.

Tanti auguri a suor Teresia, che il 16 dicembre 2025 ha compiuto cent’anni. E’ stata festeggiata in Villa Immacolata Clerici a Copreno, frazione di Lentate sul Seveso, che ospita le suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea.

Suor Teresia, cent’anni all’insegna della fede

Nata a Nibionno il 16 dicembre 1925, all’anagrafe Regina Conti, ha intrapreso giovanissima il cammino religioso, assumendo il nome di suor Teresia tra le Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea. Con dedizione e amore ha trascorso la sua vita al servizio dei bambini negli asili, lasciando un segno di cura e di affetto in tante famiglie. Attualmente risiede nella Casa di Copreno a Lentate sul Seveso, circondata dalla gratitudine e dall’affetto di chi ha beneficiato della sua missione.

“Tiene sempre in mano il rosario, è in pace con il mondo”

La religiosa tiene sempre in mano il suo rosario, come fosse una parte di sé, e trasmette una calma e una serenità disarmanti, proprie di chi si sente in pace con il mondo e con Dio: tutto quello che succede intorno a lei è relativo, perché ha raggiunto una beatitudine interiore.

Gli auguri dell’Amministrazione comunale di Nibionno

L’Amministrazione comunale di Nibionno, con il sindaco Laura Di Terlizzi, insieme all’intera comunità di Nibionno, si è unita con gioia e riconoscenza ai festeggiamenti, “per farle i più sinceri auguri di buon compleanno e per ringraziarla della lunga testimonianza di fede e di servizio”.