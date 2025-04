Tantissimi fedeli alla via Crucis con l'arcivescovo Delpini. Ieri sera, venerdì 11 aprile, la processione ha attraversato le strade di Limbiate: "Gesù conosce le lacrime e si lascia commuovere dal pianto di uomini e donne di ogni tempo"

Una via Crucis molto partecipata

Tantissimi fedeli hanno partecipato ieri sera, venerdì, alla via Crucis presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini a Limbiate. In chiesa san Giorgio in piazza monsignor Redaelli si è tenuto il momento di introduzione alla celebrazione ed è stato accolto anche l’arcivescovo che ha guidato con la croce la processione (le foto all'interno dell'articolo sono di Michelangelo Salerno).

Il corteo

È quindi partita la processione per una via Crucis più contenuta rispetto alle quattordici stazioni tradizionali e che ha fatto tappa in alcuni luoghi simbolo di Limbiate, dove sono state allestite delle postazioni per far sentire ai tantissimi presenti la voce dei lettori e dell’arcivescovo.

La meditazione dell'arcivescovo

Intensa è stata la meditazione che l’arcivescovo Delpini ha tenuto come culmine della via Crucis dopo l’adorazione della croce.

«Gesù conosce le lacrime, la forza dell’angoscia, le lacrime degli amici e si lascia commuovere dal pianto di uomini e donne di ogni tempo e conosce anche le nostre – ha iniziato – Conosce le lacrime versate di nascosto, quelle che non vede nessuno degli emarginati della terra, degli adolescenti, di quelli che non sanno più piangere e di quelli che devono fare la parte di chi non piange mai».

Il saluto di Monsignor Novazzi

Ha portato un saluto anche il vicario episcopale della zona, il monsignor Antonio Novazzi:

«Oggi tanti piangono nel mondo e questa Settimana santa ci veda sì rattristati, ma sempre accorti che nel nostro cuore c’è Gesù».

Infine, prima della benedizione con la croce, l’arcivescovo ha ringraziato personalmente il sindaco Antonio Romeo e le tante autorità presenti nella serata