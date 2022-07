Continua la corsa, tappa dopo tappa, alla ricerca delle più belle ragazze della Lombardia per le fasi nazionali del concorso di Miss Italia 2022.

Tappa a Desio per il Tour regionale di Miss Italia 2022

Ieri, mercoledì 13 luglio è stata la volta di Desio, dove la bellezza delle ragazze in gara è stata raccontata in giro per la città, per la valorizzazione del territorio. Un tour nel patrimonio storico-architettonico del territorio, che è partito dalla Sala Pertini della Pro Loco Desio sin dalle prime ore del pomeriggio, per la fase iniziale dei casting con ragazze provenienti da tutta la Lombardia, per approdare poi nell’ottocentesca Villa Tittoni, che si è trasformata per l’occasione in un affascinante set fotografico.

La serata desiana si è sviluppata con la selezione regionale di Miss Italia in piazza Conciliazione e nelle vie del Centro con installazioni che hanno messo in risalto la bellezza in alcune delle sue forme come la pittura, la letteratura e l’architettura. Le installazioni hanno accompagnato la passeggiata della Summer Night desiana con negozi aperti, musica e intrattenimento nella cornice del 5° appuntamento di questa Estate desiana con serate a tema che hanno ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. E anche questo nuovo appuntamento, ha raggiunto ottimi risultati inaspettati.

Durante lo spettacolo è stata invitata sul palco Luisa Oliva, la Presidente dell’associazione White Mathilda che da anni lavora a Desio a supporto delle donne

“E’ con vivo piacere che abbiamo quindi accettato l’invito dell’Assessore Baldo a essere protagoniste di questa

iniziativa. - aggiunge Oliva - Il nostro sforzo costante è infatti quello di far conoscere la rete di supporto territoriale a disposizione di tutte le donne in difficoltà e il concorso è un’ottima occasione.”

Miss Desio è Veronica Ferrari

Non un semplice evento, ma uno spettacolo di intrattenimento che ha visto la partecipazione di un pubblico molto numeroso e che ha portato all’incoronazione di Miss Desio la bellissima Veronica Ferrari 23 anni di Calvisano (BS), 172 cm, occhi verdi e capelli neri, ama tenersi impegnata, porta avanti due lavori, segretaria in settimana e cameriera nel weekend, con la grande passione per le automobili e il mondo dei motori. E’ una persona molto empatica, amante degli animali.

Le altre classificate

Seconda classificata, che si aggiudica la fascia di Miss Bellezza Rocchetta è Amelia Cornelli, 18 anni 176 cm di Villa D’Almè (BG) occhi azzurri, capelli biondi. Padre Italiano, madre Russa, parla infatti il russo insegnatole da mamma sin da bambina. Ama l’equitazione, che ha praticato per 7 anni, e leggere, specialmente romanzi rosa, vorrebbe infatti studiare letteratura ed editoria appena terminati gli attuali studi di scienza umane.

Miss Terza classificata Giulia Zengarini 18 anni di Carugo (CO) 1,80 occhi verdi e capelli castani, ha studiato recitazione e cinema oltre che teatro, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 8 anni ed ha appena finito il campionato di serie C, pronta ad iniziare la serie B la prossima stagione, ma con il sogno della serie A. Ha già avuto diverse esperienze nel mondo della moda e della pubblicità e lavora anche come receptionist in una palestra.

Miss Quarta classificata Beatrice Carpi 21 anni di Caravaggio (BG) 170 cm capelli biondi e occhi castani, ama tenersi in forma e ha alle spalle 10 anni di danza classica, ama anche fare sport dal tennis al basket; si rilassa mentre cucina e la sua specialità è la cucina gluten free.

Miss Quinta classificata Camilla Portesi Peroni 21 anni di Bedizzole (BS) grandi occhi azzurri e capelli biondi, 169 cm di altezza frequenta il secondo anno di psicologia all’Università di Bergamo e le piacerebbe diventare mental coach; pratica equitazione da quando ha 3 anni e ha gareggiato a livello agonistico.

Miss Sesta classificata Greta Salamina 18 anni di Rho (MI) 170 cm occhi castani e capelli biondi, frequenterà il politecnico di Milano nella facoltà di design. Lo sport è una delle sue più grandi passioni, crede infatti sia una delle basi della vita che permettano di trovare equilibrio e serenità. Pratica ginnastica ritmica dall’età di 4 anni rappresentando la sua regione vincendo diversi campionati, provando l’emozione più grande della sua vita salendo sul gradino più alto del podio alle gare Nazionali.

Solo le prime 3 però hanno ottenuto il lasciapassare per le Finali Regionali della Lombardia.