Tari azzerata per le attività che «subiscono» il cantiere in via Dante

Agevolazioni a commercianti e artigiani di Giussano che hanno attività in di via Dante e Monte Santo: il Comune ha azzerato la Tari a causa del cantiere aperto in centro a Robbiano.

La Giunta ha confermato la misura di agevolazione sulla tassa rifiuti

Buone notizie per i titolari degli esercizi commerciali e artigianali del comparto via Dante – via San Michele a Robbiano: agevolazioni sulla Tari per le attività delle zone interessate dai cantieri pubblici che si protraggono.

La Giunta ha confermato anche per il 2026 la misura di agevolazione sulla tassa rifiuti, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, fino alla totale esenzione – per le attività la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, su strade o piazze direttamente interessate da lavori pubblici di lunga durata.

Sostegno a commercianti e artigiani

I lavori a Robbiano sono incorso ormai da tempo, ma in fase di ultimazione, l’Amministrazione però ha voluto – come approvato lo scorso anno dal Consiglio, continuare a dare un sostegno tangibile alle attività economiche che possono subire un impatto negativo a causa delle limitazioni temporanee alla viabilità e alla visibilità dei locali provocate dai cantieri.

Per il 2026, il sostegno interesserà in particolare le attività situate in via Dante (dal civico 8) e in via Monte San Michele (civico 1), nelle immediate vicinanze dell’incrocio attualmente oggetto di lavori di riqualificazione viabilistica e di messa in sicurezza, che comportano limitazioni al traffico e modifiche alla normale accessibilità.

Azzeramento della tassa: domande entro il 30 giugno

Le attività aventi diritto beneficeranno di una riduzione tributaria pari al 100% della TARI dovuta per l’anno 2026. Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contribuenti in regola con il pagamento dei tributi. Le attività economiche interessate dovranno presentare domanda entro il 30 giugno.