Tartaruga rischia di essere investita dalle auto, salvata dagli agenti della Polizia locale

Stava passeggiando per le vie di Desio e rischiava seriamente di essere travolta dalle auto in transito. Invece grazie alla preziosa segnalazione di una cittadina, è stata salvata dagli agenti della Polizia locale.

Tartaruga salvata dagli agenti della Polizia locale di Desio

Parliamo dell'esemplare di testuggine, lungo circa 30 centimetri, che è stato recuperato nei giorni scorsi in via San Bernardo. La tartatuga è stata prelevata e messa in sicurezza dagli agenti che hanno subito allertato il più vicino centro CRAS del WWF di vanzago, dedicato al recupero degli animali selvatici.

L'invito a non abbandonare gli animali

"Questo è l’ennesimo esempio – dichiara il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Andrea Villa – di quanto l’attività di Polizia Locale sia vicina ai cittadini, anche per la gestione dei piccoli imprevisti di tutti i giorni. Ma non solo, dimostra anche un gesto di alto valore educativo, sociale e culturale: invitiamo tutti i proprietari di animali a non abbandonarli, soprattutto in questo periodo dell’anno. Mi preme inoltre ricordare che anche per le tartarughe, così come per tutti gli animali d’affezione, la legge prevede l’obbligo del microchip, in modo da poter risalire al legittimo proprietario”.

Chi contattare in caso di ritrovamenti

Il Centro di Recupero per Animali Selvatici (CRAS), istituito e riconosciuto dalla Regione Lombardia nel 1995, è una struttura preposta all’accoglienza, degenza, cura, riabilitazione e reinserimento in natura di esemplari di fauna selvatica autoctona. Il CRAS è ospitato nella parte più interna dell’oasi BOSCO WWF di Vanzago. Info: https://www. boscowwfdivanzago.it/cras/

Il Centro è aperto tutti i giorni: dal 1 novembre al 31 marzo dalle 9 alle 17, dal 1 aprile al 30 ottobre dalle 9 alle 18. Per contattare il CRAS, si puo’ telefonare al numero 366 9765549.

In caso di ritrovamento su strada o aree pubbliche, è possibile anche chiamare la centrale operativa di Polizia Locale al numero 0362 63621 oppure via mail segreteria-comando@ comune.desio.mb.it .

ATS Brianza

Dipartimento Veterinario

Monza - Via de Amicis, 17 - www.ats-brianza.it