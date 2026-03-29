Tavolo su Pedemontana, il sindaco apre e il centrodestra esorta: “Cazzaniga convochi una Commissione ad hoc”

Dopo l’appello di "Io Scelgo Villasanta" arrivano le risposte delle forze politiche: "Il presidente è lui, ha la facoltà di proporre gli argomenti"

Chi si aspettava (o sperava) che almeno Pedemontana potesse fare il miracolo, rimarrà forse deluso. Almeno in parte. Perché la proposta di Vittorio Cazzaniga, esponente di “Io Scelgo” che la scorsa settimana aveva chiesto di sedersi intorno a un tavolo e fare squadra contro l’autostrada ormai incombente sulla Brianza, non ha esattamente fatto breccia nel cuore delle forze politiche di Villasanta. Che però, a onor del vero, si dicono tutte disponibili ad affrontare la questione sui tavoli istituzionali.

L’appello di “Io Scelgo” su Pedemontana

La proposta, ricordiamo, era stata avanzata anche grazie all’intervento di Francesco Facciuto, consigliere comunale e provinciale che da tempo è in prima linea nella lotta a Pedemontana, che aveva caldeggiato la politica villasantese a mettere da parte colori e idee divertenti per fare invece squadra su questo particolare fronte. Come infatti noto la nuova autostrada che sorgerà (anche) sul territorio brianzolo porterà un impatto veramente pesante sulla vita dei cittadini. Sia da un punto di vista prettamente viabilistico ed economico, sia ambientale e della qualità della vita.

L’apertura del sindaco

Dal fronte dell’Amministrazione, il sindaco Lorenzo Galli si dice d’accordo a lavorare di concerto sul tema. Anche se non mancano i proverbiali puntini sulle i:

“Se si vuole portare la questione a un livello istituzionale e formale, noi siamo a disposizione – ribadisce il primo cittadino – Detto però che su Pedemontana questa Amministrazione sta già lavorando da tempo. Ci tengo a sottolineare, infatti, che nel corso degli ultimi anni abbiamo partecipato a tavoli sovracomunali e a dibattiti pubblici, intervenendo attivamente nella discussione. Anche a livello di Piano urbano del traffico, in fase di stesura, abbiamo chiesto ai tecnici di elaborarlo tenendo in considerazione tutte le ricadute che l’autostrada avrà sulla nostra viabilità”

Centrodestra più attendista

Più attendista la posizione di “Villasanta Civica”, che però invita Cazzaniga ad assumersi la piena responsabilità della propria iniziativa: