“Tech Tour” per avvicinare imprese e tecnologie ai giovani

62 imprese e oltre 1500 studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte di 36 scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi: sono questi i numeri del Tech Tour, l’iniziativa di Assolombarda per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze l’innovazione, le tecnologie, i progetti di transizione digitale che le aziende stanno sviluppando. Ieri mattina (mercoledì), una classe dell'istituto Pino Hensemberger di Monza ha partecipato al tour alla Bausch&Lomb di Macherio.

Fattori questi che, nel lungo periodo, possono impattare positivamente sui prodotti e sui processi produttivi a beneficio dell’intero tessuto

socio-economico. Iniziative come il Tech Tour rappresentano occasioni utili a comprendere le opportunità che si aprono sulle professioni di oggi e di domani legate allo studio delle discipline STEM e a diffondere un orientamento sempre più consapevole Per i giovani entrare nelle imprese è un’esperienza unica per vedere da vicino l’evoluzione del sistema produttivo e per incoraggiare lo sviluppo delle competenze legate alle nuove frontiere della tecnologia, del digitale e della sostenibilità. Promuovere l'istruzione tecnico-scientifica e le opportunità di formazione nei settori ad alta tecnologia, oltre a orientare i giovani verso le professioni più ricercate, è l’obiettivo che Assolombarda si propone con il Tech Tour.

Un’iniziativa che si inserisce in un discorso strategico molto più ampio volto a ridurre il mismatch tra competenze ricercate dalle imprese e quelle oggi disponibili nel mercato del lavoro. Un’emergenza che sta creando criticità alle imprese in termini di sviluppo e applicazione di nuove tecnologie e che rischia di rallentarne la competitività. Da oltre vent’anni, Assolombarda è a fianco delle istituzioni scolastiche attraverso numerose iniziative di orientamento dedicate ai giovani per la costruzione del proprio percorso formativo e professionale. In

particolare, i progetti e le attività come il Tech Tour sono indirizzate alla conoscenza dei settori produttivi e delle professioni aziendali, alla promozione della cultura d’impresa e dell’imprenditorialità, all’approfondimento delle nuove competenze e degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro.

Per la provincia di Lodi: Continuus-Properzi; Hitachi Energy Italy; Sipcam Oxon; Zucchetti.

IIS A. Volta (Lodi); IIS A. Cesaris (Casalpusterlengo); ITET A. Bassi (Lodi); ITAS Tosi (Codogno).

Per la provincia di Monza e Brianza:

A. Agrati; Alfa Laval; Bausch &Lomb; Eitowers; Elesa; Hydro Extrusion Italy; Nokia Solutions and

Networks Italia; Project Automation; Rovagnati; SAP Italia; Schindler; SOL Group; STMicroelectronics;

VELP Scientifica.

Collegio Villoresi di Monza; IIS Europa Unita di Lissone; IIS Mapelli (Monza; IIS Einstein (Vimercate);; ITI

Pino Hensemberger (Monza); ITI Fermi (Desio); Istituto Maddalena di Canossa (Monza); IIS Mosè Bianchi

(Monza).

Per la città metropolitana di Milano:

Accenture; Alstom Ferroviaria; Bayer Health Care Manufacturing; BT Italia; Castel; Cefriel; Cimbali Group;

Cisco; Datwyler Pharma Packaging Italy; Edison; Elettronica Rold ; Fanuc Italia; Fastweb e STEP

FuturAbility District; Fluid-o-Tech; Geico; Hewlett Packard Enterprise; Humanitas University; IBM Italy;

KONE; Leonardo;MAIRE; Mapei; Mediaset; Microsoft; NTT DATA Italia; Oracle Italia; Pirelli; Robert Bosch;

Samsung Electronics Italia; Secure Network; Siemens; Syensqo; TDK Invensense Italy; Vodafone Italia; ZF

Italia.

IS Puecher Olivetti (Rho); IIS Evangelista Torricelli (Milano); IIS Galilei-Luxemburg (Milano); Liceo Claudio

Cavalleri (Parabiago); IIS Curie Sraffa (Milano); Aslam Cooperativa Sociale (Milano); Istituto Piero della

Francesca (Melegnano); ITT Ettore Molinari (Milano); IIS Gerolamo Cardano (Milano); Istituto James Clerk

Maxwell (Milano); IIS Montale (Cinisello Balsamo); IIS Moreschi (Milano); Istituto Maria Consolatrice

(Milano); Accademia Teuliè (Milano); IIS Leonardo da Vinci (Cologno Monzese); Liceo Statale G.B. Vico

(Corsico); Istituto Pietro Verri (Milano); Istituto Allende (Milano).

Per la provincia di Pavia:

A2A; ATOM; BRAMBATI; CM Cerliani; FEDEGARI GROUP; RTA; SEA Vision; Stack Emea Italy; VALVITALIA. ITIS G. Cardano (Pavia); Istituto Caramuel (Vigevano); IIS A. Maserati (Voghera); Liceo Scientifico Paritario

con Potenziamento Stem "T. Olivelli" (Pavia); Scuola Internazionale (Pavia); Istituto di Istruzione

Superiore "L. G. Faravelli" (Stradella).

