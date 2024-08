Contro l'abbandono di rifiuti nel parcheggio di via Manzoni a Cesano Maderno è stata installata la videosorveglianza. Chiuso uno dei varchi d’accesso.

Telecamere intelligenti contro l'abbandono di rifiuti

L’installazione di telecamere mobili per contrastare l’abbandono di rifiuti e la chiusura definitiva di uno dei due varchi d’accesso per rafforzare la sicurezza dell’area. Sono questi gli interventi effettuati dal Comune, in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, nel parcheggio di via Manzoni, all’ingresso della Milano-Meda. Un luogo dove, purtroppo, ripetutamente è stata riscontrata la presenza di rifiuti e su cui l’Amministrazione comunale e la Provincia hanno sottoscritto un accordo per la gestione temporanea, grazie anche all’interessamento del consigliere provinciale Michele Santoro, delegato alla Salvaguardia ambientale delle proprietà provinciali.

L'area sarà occupata dai cantieri di Pedemontana

A seguito dell’accordo e nelle more che l’area sia interessata dai cantieri per la nuova Pedemontana, con un impegno economico suddiviso in parti eguali le due Amministrazioni hanno dato il via ad una serie di interventi che hanno come unico obiettivo quello di contrastare l’abbandono dei rifiuti, facilitare l’individuazione di eventuali responsabili e potenziare i livelli di sicurezza dell’area.

Nei giorni scorsi si è dunque provveduto all’allestimento della videosorveglianza “intelligente” (che consente il monitoraggio delle targhe di possibili abbandoni di rifiuti): si è scelto di privilegiare un sistema mobile che potrà essere usato anche in altri luoghi senza ulteriori costi per il Comune (che ne ha curato l’installazione).

Chiuso un varco d'accesso

Allo stesso tempo si è provveduto alla chiusura, con new jersey in cemento, del varco Est (quello più adiacente alla Milano-Meda), migliorando il monitoraggio dei veicoli che utilizzano l’area di sosta e facilitando la possibilità di sanzionare eventuali responsabili di comportamenti non corretti. Oltre all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale nel parcheggio, sono state introdotte anche alcune modifiche alla viabilità con l’aggiunta di due nuovi segnali di Stop.

Nei prossimi giorni spetterà alla Provincia l’ultima pulizia dell’area prima che venga ufficialmente presa in carico dal Comune, che ne curerà la

gestione ordinaria.