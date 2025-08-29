Teleriscaldamento, previsti tre mesi di lavori

Cantiere

L'intervento partirà dal tratto di via Cascina Rossa, se non ci saranno intoppi sarà concluso per fine novembre.

Cominceranno lunedì 1 settembre i lavori di scavo e posa rete di teleriscaldamento a Seveso. Previsti tre mesi di cantiere.

L'intervento per il teleriscaldamento partirà dal tratto di via Cascina Rossa, compreso tra via Confalonieri e viale Isonzo. Già nei giorni scorsi sono stati posizionati i segnali di divieto di sosta nell’area parcheggi compresa dal confine con il Comune di Cesano Maderno fino all'altezza del civico 36 di via Cascina Rossa.

Previste modifiche alla viabilità

Dal punto di vista viabilistico il cantiere nel Comune di Seveso sarà gestito con l’installazione di un semaforo mobile per consentire il passaggio dei veicoli nel tratto compreso tra via Confalonieri e via Cervi mentre saranno messe in atto deviazioni e chiusure strada per consentire lo svolgimento dei lavori nel tratto tra via Cervi e corso Isonzo, garantendo comunque gli accessi alle proprietà.

L'intervento terminerà a fine novembre

L'intervento in via Cascina Rossa che, salvo impedimenti tecnici o condizioni di meteo avverse, terminerà il 30 novembre è solo il primo di una lunga lista di ampliamenti della rete di teleriscaldamento che sono previsti in città.