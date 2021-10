Tempi di attesa troppo lunghi ai passaggi a livello, Rete Ferroviaria Italiana risponde al sindaco

La risposta

“Lavoriamo per limitare le attese”.

Rete Ferroviaria Italiana ha dato cortese e pronto riscontro alla richiesta con cui il sindaco Alberto Rossi sollecitava un intervento per ridurre i tempi di attesa ai passaggi a livello Bottego - Sabatelli e Macallè, tempi di attesa che nell’ultimo periodo si erano resi più lunghi.

“Il passaggio a livello di via Bottego – ha spiegato Rfi - è stato recentemente interessato da interventi di upgrade tecnologico con l'installazione del sistema di Protezione Automatica Integrativa (PAI), composto da dispositivi radar che consentono il rilievo di eventuali ingombri e indebite occupazioni della sede ferroviaria da parte di persone e/o veicoli in corrispondenza dell'attraversamento stradale. In caso di rilevamento dei suddetti ostacoli, tale sistema garantisce le condizioni di sicurezza inibendo il transito dei treni con le barriere chiuse, fino all'accertamento della liberà dell'attraversamento”.

Questi nuovi dispositivi, che migliorano in misura importante le condizioni di sicurezza dell’attraversamento, devono essere ancora calibrati in misura più definitiva: “In merito a questo aspetto si sta provvedendo ad ulteriori tarature ed aggiornamenti del sistema per migliorarne le prestazioni e limitare le prolungate chiusure delle barriere”.

Per quanto concerne il passaggio a livello di via Macallè, le problematiche sembrerebbero superate: “l'impianto è stato interessato recentemente da un guasto puntuale verificato si durante lavori di rinnovo di binario della linea Seregno - Carnate, causando la prolungata chiusura delle barriere. L'anomalia è stata ripristinata con la sostituzione del componente tecnologico danneggiato nel corso dei lavori”.

Interventi in breve tempo

Nel ringraziare per il pronto interessamento, il sindaco Alberto Rossi si è raccomandato affinché gli interventi ancora necessari a minimizzare i tempi di chiusura degli attraversamenti siano realizzati nel più breve tempo possibile.