La vicenda

Massimiliano Capitanio "Vittoria del buonsenso e del pragmatismo".

Si è conclusa positivamente la vicenda di Maria Teresa Levati, la 75enne che alcuni giorni fa aveva raccontato al nostro giornale di essere stata allontanata dagli uffici di Spazio Città a Vimercate - dove si era recata per ritirare il nuovo documento di identità - perché non in possesso del Green pass da vaccino.

La donna aveva mostrato il documento di esenzione dal vaccino per patologie, rilasciato da un medico, ma la funzionaria era stata irremovibile perché il «qrcode» associato al documento risultava scaduto. A nulla erano valse le spiegazioni della 75enne che aveva mostrato una circolare ministeriale che proroga la scadenza delle esenzioni.

Del caso si era interessato anche il deputato Massimiliano Capitanio che pochi giorni fa, proprio sul tema, aveva fatto un intervento alla Camera portando all'attenzione del Governo la vicenda di Teresa Levati e chiedendo di insistere sulla strada della digitalizzazione.

Teresa ha la sua esenzione digitale dal vaccino, ora potrà entrare in Comune

Oggi a comunicare l'epilogo della vicenda è stato proprio Capitanio.