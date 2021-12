Auguri

Teresita Roncalli compie cento anni. La varedese è una lontana parente di Papa Giovanni XXIII e tiene un diario dove appunta i momenti piacevoli della giornata e le date importanti.

Ama leggere il giornale e annotare su un diario tutti i momenti piacevoli della sua giornata. Ora Teresita Roncalli avrà sicuramente molto da scrivere dell’indimenticabile giornata del suo centesimo compleanno. Sabato 4 dicembre la varedese, che è anche lontana parente di Papa Giovanni XXIII, ha festeggiato un secolo di vita in compagnia dei suoi famigliari: i due figli Gianfranco e Graziella, i sei nipoti e i pronipoti. In osservanza alle prescrizioni sanitarie però, i suoi cari si sono organizzati per andare a farle visita in gruppi scaglionati. Ad accogliere gli ospiti una bella torta e tre mega palloncini che formavano il numero 100. Domenica a fare gli auguri a Teresita è andato anche il sindaco Filippo Vergani.

Lavorava nel mobilificio insieme al marito

Originaria di Bovisio, si è trasferita a Varedo dopo il matrimonio celebrato il 27 giugno 1942 con Luigi Emilio Pagani, fondatore dell’omonimo mobilificio. "Lavoravano insieme, la nonna si occupava dell’accoglienza dei clienti e offriva loro il caffé mentre il nonno conduceva le trattative per gli acquisti - ha raccontato la nipote Daniela Pagani - è sempre stata una donna molto attiva, entrambi poi si sono dedicati molto a noi nipoti".

Una compleanno indimenticabile

La festa dei cento anni è stata un’immensa gioia per Teresita. "Era entusiasta di avere tutti i parenti al suo fianco - ha continuato la nipote - la nonna è molto lucida, ogni giorno legge il giornale e da due anni annota tutte le belle esperienze che fa su un quaderno, compresi i compleanni di nipoti e pronipoti. E’ bellissimo guardarla quando mette gli occhiali e inizia a scrivere".