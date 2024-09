Terminati i lavori di recupero e messa in sicurezza dei due ponti di Varedo

L'annuncio è della Provincia: sono terminati i lavori di recupero conservativo sui ponti di Varedo a scavalco della Milano-Meda, che hanno visto, fra l’altro, un ripristino complessivo delle superfici degradate e l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali e consolidamenti strutturali, operazione finanziata da Regione Lombardia tramite risorse europee a valere sul Fondo Sviluppo Coesione.

Terminati i lavori di recupero e messa in sicurezza

E ntrambi i manufatti erano nell’ultima fase dei lavori di recupero e messa in sicurezza. Ma se il cavalcavia di via Monte Tre Croci era già stato pressoché ultimato lo scorso anno, tranne che per alcune barriere e rifiniture ora completate, il cavalcavia di viale Brianza necessitava invece di alcune ultime importanti operazioni, in particolare della posa di barriere di sicurezza, della demolizione del cordolo a bordo del ponte, del getto di un nuovo cordolo di supporto alle barriere.

La difficile gestione dei numerosi impianti tecnologici

Il motivo dello slittamento nella chiusura di queste attività, ora terminate, è stata la necessità di dover gestire i numerosi impianti tecnologici, quest’anno di energia elettrica (con 5 tubazioni di Enel), lo scorso anno anche di telecomunicazioni (fibra ottica e telefonia), acqua potabile e metano a bassa e media pressione (per un totale di 15 tubazioni). L’esecuzione dei lavori ha quindi imposto una traslazione temporanea e poi una ricollocazione definitiva di questi impianti, difficilmente censibili e inquadrabili con chiarezza in fase progettuale, cosa che peraltro si è rivelata una grande opportunità per gli enti gestori proprietari (prima di Enel, nel 2023 anche Tim, BrianzAcque, RetiPiù, Snam Rete Gas), che in molti casi hanno approfittato dell’occasione per potenziarli e ammodernarli, in collaborazione con la Provincia.

La soddisfazione del presidente della Provincia e del consigliere delegato