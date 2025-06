E’ stato recentemente completato il restyling dell’area giochi di via Volta – Don Costante, in una zona centrale di Desio, uno dei parchi oggetto di finanziamento regionale. L’intervento di riqualificazione ha visto coinvolti i collegamenti tra i percorsi interni esistenti e le aree attrezzate per il gioco, per rendere accessibile ogni struttura.

Terminato il restyling dell'area giochi di via Volta

Si è investito non solo nell’integrazione delle strutture ludiche, nella sostituzione di quelle danneggiate e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovi giochi e arredi sono stati racchiusi da una nuova recinzione finalizzata a proteggere e identificare l'area destinata ai più piccoli. Le essenze arboree esistenti sono state potate e implementate, grazie a un consistente intervento di piantumazione di nuove specie vegetali.

Punto di forza dell'intervento è un grande dipinto a terra che ha riqualificato una piastra in cemento esistente e non utilizzata. Quest’opera artistica variopinta nasce con l’obiettivo di stimolare l’immaginazione, la socialità e il movimento dei bambini attraverso il gioco e l’arte. Ambientata in uno spazio fantastico ispirato all’universo, l’opera trasforma il pavimento dell’area bimbi in un percorso ludico da esplorare con il corpo e con la mente.

Un razzo spaziale, partenza di un viaggio nel gioco

Il cuore dell’opera è un razzo spaziale, che rappresenta il punto di partenza per un viaggio giocoso: da qui comincia un gioco della campana reinventato, dove ogni salto diventa un lancio verso nuove galassie immaginarie.

Intorno al razzo si snodano diversi giochi interattivi:

• Un percorso di forme da unire, che invita i bambini a collegare simboli uguali seguendo una linea colorata: un modo per stimolare l’osservazione e la coordinazione oculo-manuale;

• Un gioco a coppie ispirato a "Twister", dove una persona tocca dei pallini colorati e l’altra deve imitarla. Un esercizio divertente per migliorare memoria visiva, equilibrio e collaborazione;

• Un percorso a zig zag, da seguire con attenzione, equilibrio e fantasia, come se si stesse camminando su una stella cadente;

• Una pista di corsa, da percorrere di slancio fino al razzo: il modo perfetto per scaldarsi prima di iniziare il viaggio tra i pianeti del gioco della campana.

L’opera unisce elementi pittorici vivaci e dinamici, ha funzionalità ludiche pensate per favorire lo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale. Ogni elemento disegnato ha una doppia funzione: decorativa e interattiva, in modo che ogni bambino possa esplorare lo spazio in maniera libera e creativa all'interno del parco giochi.