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Promosso l’impianto di termovalorizzazione di Brianza Energia Ambiente che ha sede a Desio. Questo quanto emerge dallo studio commissionato a margine del percorso di fusione tra Bea e Brianzacque, in risposta ad alcuni interrogativi sollevati dalla Corte dei Conti. Il risultato dell’analisi affidata dall’agenzia indipendente Tbf è che l’inceneritore “è efficiente, utile, rispettoso dell’ambiente utilizza tutte le migliori tecnologie disponibili in Italia e in Europa”.

Il termovalorizzatore di Desio supera l’esame

Lo studio di Tbf sullo stato del termovalorizzator è stato presentato martedì, 10 novembre, nella sede di Brianza Energia Ambiente a Desio nel corso di un incontro che ha visto la presenza di Mario Carlo Novara, presidente di Bea, Enrico Boerci, presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque e dal direttore generale di Bea, Alberto Cambiaghi. Il passaggio formale della pratica alla Corte dei conti ha visto emergere alcune osservazioni tecniche sull’aggregazione, tra cui la richiesta di chiarimenti sull’impianto di termovalorizzazione di Brianza Energia Ambiente, in particolare sullo stato attuale, la vita utile residua, l’eventuale fabbisogno di ammodernamento o adeguamenti normativi, le criticità strutturali, la fattibilità dell’inserimento di una linea di trattamento aggiuntiva, nonché gli oneri di dismissione. Brianza Energia Ambiente, per trasparenza, ha deciso di affidare a un soggetto terzo la realizzazione di uno studio tecnico in relazione alle condizioni dell’impianto; la scelta è caduta su Tbf + Partner S.r.l., società svizzera, che a settembre ha presentato il dossier, sottoposto poi alla Corte e ai 56 Comuni soci, oltre che alla Provincia per opportuna conoscenza. Il Gruppo, come è stato evidenziato, si occupa di “ingegneria per la progettazione, ingegneria civile e direzione lavori di impianti di protezione ambientale (trattamento acque e rifiuti) e di sottostruttura”. La società è presente in Svizzera, Germania e Italia con otto sedi dislocate a Berna, Amburgo, Ginevra, Lugano, Milano, Monaco, Stoccarda, Zurigo e conta un totale di oltre 400 consulenti.

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Uno studio risponde ai rilievi della Corte dei conti

Lo studio realizzato da Tbf ha affrontato e approfondito punto su punto le richieste formulate dalla Corte dei conti, confermando che: la vita utile residua dell’impianto di Desio, rinnovato completamente nel 2016, può essere indicata in circa 30 anni. Il dato non segna peraltro una scadenza per la chiusura dell’impianto ma il momento in cui “un eventuale nuovo aggiornamento strutturale e globale si renda nuovamente necessario”, sottolineano i tecnici di Tbf; i costi per la manutenzione dell’impianto, ordinaria e straordinaria, si aggirano attorno a 3 milioni 130 mila euro annui, in linea con gli standard europei; l’impianto di Desio applica la totalità effettiva delle Mtd/Bat (migliori tecniche disponibili) previste da Regione Lombardia per i termovalorizzatori, 37 punti fissati in base alle normative italiane ed europee per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; la capacità di termovalorizzazione dell’impianto e le esigenze del territorio vengono approfondite attraverso i dati Ispra e gli studi settoriali, considerando la frazione indifferenziata urbana, gli scarti da selezione e riciclo idonei a recupero energetico, i fanghi di depurazione e i rifiuti sanitari, giungendo alla conclusione che “nella provincia di Monza e Brianza risultano essere prodotte e da smaltire tramite termovalorizzazione 150mila tonnellate annue di rifiuti”. L’attuale impianto di Desio ha una capacità di trattamento pari a circa 80-90 mila tonnellate annue, al momento completamente coperte da contratti in essere. “Dal confronto di questi dati, risulta esserci una necessità ulteriore di capacità di termovalorizzazione interna alla provincia pari a circa 65 mila tonnellate annue”, conclude il report, suggerendo l’utilità di una terza linea di trattamento presso l’impianto di via Agnesi, con tutti i vantaggi del caso per il territorio, anche nell’ottica di un ulteriore conseguente sviluppo del teleriscaldamento. Punti che sono stati evidenziati nel corso della presentazione dello studio.

Il presidente Novara: “Un impianto all’avanguardia”

L’analisi prende in esame anche i costi di chiusura e dismissione, valutati in un dossier a parte. Questi si aggirano attorno ai 4 milioni di euro.

“Lo studio realizzato da Tbf conferma che Brianza Energia Ambiente e il suo termovalorizzatore sono perfettamente a norma – ha concluso con soddisfazione Mario Carlo Novara, presidente di Bea – Colgo l’occasione per aggiungere qualcosa che il dossier, per una questione di competenze, non dice. L’impianto di Desio è all’avanguardia, utilizza sistemi di recupero tra i più avanzati, per esempio il trattamento a secco dei residui della combustione – e di abbattimento dei fumi che lo rendono una tra le realtà industriali brianzole con il minore impatto ambientale. Con questo biglietto da visita ci presentiamo a un’aggregazion estorica, dove insieme a BrianzAcque andremo a costituire un gruppo composto da due soggetti sani ed efficienti, capaci di crescere sfruttando al meglio le economie di scala”.

Boerci (AD BrianzAcque) : “Un riscontro molto significativo per il processo di aggregazione”

Positivo anche il commento di Enrico Boerci, presidente e AD di BrianzAcque: