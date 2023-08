Terza edizione per il concorso letterario della Pro Loco Desio. L'associazione Pro Loco Desio, con il patrocinio del Comune di Desio, organizza il ''Concorso Letterario Pro Loco Desio 2023", rivolto a giovani e adulti che amano scrivere racconti e poesie.

L'evento si inserisce all’interno delle diverse attività messe in campo dell'associazione desiana per promuovere la cultura, allo scopo di fare della scrittura un mezzo per dar voce ai cittadini oltre ad onorare e ricordare personalità di alto profilo culturale.

Il concorso letterario della Pro Loco dedicato a illustri personaggi

Il concorso, a tema libero, prevede quattro sezioni: due sezioni (racconti e poesie inediti ) per autori dai 18 anni in poi; due sezioni (racconti e poesie inediti) per giovani scrittori dai 14 ai 17 anni compiuti. Come nelle precedenti edizioni gli organizzatori hanno voluto dedicare le sezioni a illustri personaggi legati in modo diverso alla città: Stendhal, scrittore francese "che durante uno dei suoi tanti viaggi in Italia ebbe modo di soggiornare in Villa Tittoni a Desio e apprezzare il nostro territorio"; Lucia Cappellini , docente di lettere al liceo Majorana, dal 1970 al 1992, "che ha trasmesso a diverse generazioni di alunni l'amore per il mondo classico, ed è ricordata, ancora oggi, come una insegnante preparata e di grande livello culturale"; don Angelo Mutti, sacerdote di origini bergamasche, svolse per molti anni la sua attività pastorale a Desio, soprattutto fra i giovani e, in seguito, fra i malati. Uomo di vasta cultura teologica, letteraria e scientifica, a Desio compose numerose opere in prosa e praticamente per intero il suo capolavoro, il poema in terzine L’Avvenimento. È stato definito "il Dante Alighieri del XX secolo".

Il concorso è aperto a tutti

Come previsto nel regolamento, il concorso è aperto a tutti. I partecipanti dovranno presentare elaborati di loro produzione, rigorosamente inediti (non pubblicati in edizioni cartacee), anche se inviati ad altri concorsi. Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Quelli inviati successivamente non verranno presi in considerazione (farà fede il timbro postale). Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una giuria qualificata. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo in Sala Pertini (via Lombardia, adiacente alla piazza Don Giussani) domenica 3 dicembre alle 16. A tutti gli autori partecipanti sarà consegnato un attestato, mentre il primo classificato di ogni sezione riceverà un buono acquisto libri.