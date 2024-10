"Terzo inverno al freddo per chi vive negli alloggi comunali di via Colombo"

A Desio "è il terzo inverno al freddo per i residenti degli alloggi comunali di via Colombo e di Fiume". La denuncia è arrivata dal consigliere di opposizione, Francesco Pasquali (Desio Viva), un tema su cui ha già più volte attaccato l’Amministrazione di Centrodestra.

Il problema interessa gli alloggi comunali di via Fiume e via Colombo

"Nel 2021 l’Amministrazione Corti aveva stanziato il denaro necessario per provvedere già entro l’inverno successivo a eseguire gli interventi per il rifacimento dei serramenti negli alloggi Sap di proprietà comunale di via Fiume 1-3 e di via Cristoforo Colombo. Questi non sono mai stati effettuati e il denaro stanziato è finito in avanzo perché la nuova Amministrazione guidata da Simone Gargiulo ha previsto per tali immobili la partecipazione a un bando per una complessiva riqualificazione finanziato con i soldi del Pnrr", ha evidenziato.

In via Fiume si va verso la risoluzione del contratto con l'impresa

L’immobile di via Fiume è stato ammesso al finanziamento, quello di via Colombo no. "Nel Documento unico di programmazione di fine luglio abbiamo potuto leggere che anche nello stabile di via Fiume i lavori procedono a rilento e sono stati realizzati finora nella misura del 20 per cento, addirittura a quanto pare si potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto con l'impresa", ha puntualizzato il consigliere di Desio Viva.

Nessuno stanziamento per via Colombo

"La direzione lavori e il Rup hanno fatto ripetuti solleciti all’impresa al fine di recuperare il ritardo accumulato e a breve si procederà con la messa in mora per poter rispettare le tempistiche previste dal bando di finanziamento – la risposta dell’Amministrazione, per voce del vicesindaco, Andrea Villa - Nel Documento unico di programmazione non risultano invece stanziamenti per l’immobile di via Colombo che, per esaurimento di risorse disponibili del Fondo complementare al Pnrr, non ha avuto finanziamenti".

"Il risultato è che gli inquilini passeranno un altro inverno al freddo"

Rispetto all’intervento, ha poi fatto sapere, "a oggi il livello di progettazione è il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera di Giunta del 2021; per la possibilità di intervenire unicamente per la parte di efficientamento energetico, l’intervento è tecnicamente fattibile, ma non ci sono state comunicazioni da parte di Regione Lombardia. Siamo ancora in attesa di decisioni in merito ai finanziamenti che sono stati richiesti". Una risposta che ha fatto infuriare il consigliere Pasquali: "In via Fiume, nonostante abbiano preso anche i soldi del Pnrr, per il terzo anno gli inquilini saranno al freddo. In via Cristoforo Colombo pensavo ci fossero degli interventi in programma e, invece, non ce ne saranno. Questo mi fa preoccupare di più, perché i residenti qui arriveranno a fine mandato al freddo".