Era atteso per l’inizio della scorsa settimana il battesimo ufficiale del nuovo sistema di sosta a pagamento sul piazzale Martiri delle Foibe a Carate, a fianco della sede della Polizia locale, ma le sbarre da martedì mattina sono sempre rimaste sollevate e resteranno alzate, a quanto sembra, ancora per un po’...

Ticket umidi, sospesa la sosta a pagamento. Ora si attende un riscaldatore per i biglietti

Il motivo? Le eccessive escursioni di temperatura della zona di cui risentirebbe, in questo particolare periodo dell’anno, il sistema di emissione dei ticket che vengono rilasciati alla colonnina di ingresso agli automobilisti che si apprestano a parcheggiare e che risultano troppo umidi e sgualciti.

Per non rischiare la mancata emissione dei biglietti, quindi, l’Amministrazione comunale ha dovuto richiedere un apposito accessorio «riscaldatore», che scongiuri il rischio di emissione di ticket danneggiati dall’umidità.

Uno spiacevole disguido per il Comune che ora è in attesa della consegna dell’apparecchiatura che dovrà essere installata prima di fare entrare in funzione il posteggio a pagamento. Secondo l’ordinanza pubblicata l’altro fine settimana il parcheggio di piazza Martiri delle Foibe doveva essere attivato a partire da martedì 12 novembre.

«Purtroppo questo disguido tecnico, scoperto in occasione delle prove, ci ha costretto a differire di qualche giorno l’attivazione della sosta a pagamento. Contiamo di risolvere il problema già in settimana. Ne abbiamo approfittato per gli ultimi monitoraggi sui flussi per garantire un utilizzo che non generi almeno inizialmente troppo caos vista la novità. In questi giorni la gran parte dei genitori che hanno accompagnato i figli all’asilo e a scuola nella zona, sono stati velocissimi forse pensando che la sosta a pagamento fosse già entrata in funzione», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Rossella Pozzi.

Una volta a regime, il posteggio in piazza Martiri delle Foibe secondo il Regolamento approvato in Aula avrà una tariffa oraria di 1 euro e 20 centesimi, ma la sosta sarà gratuita per i primi quindici minuti. Al posteggio si potrà invece accedere sempre gratuitamente dopo le ore 20 e fino alle 8 del mattino, ma anche la domenica e nei giorni festivi, quelli indicati in rosso sul calendario oltre che il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, patrono della città.