Festeggiamento o penitenza?

Curioso siparietto nel pomeriggio di ieri: un giovane in bikini ha attraversato le strade della città sventolando la bandiera rossonera.

L'amore per la propria squadra del cuore, si sa, può far fare follie... Possiamo proprio dire così dopo aver visto il video di questo tifoso, presumibilmente milanista, ma sicuramente su di giri dopo che ieri, domenica 22 maggio, il club rossonero si è portato a casa lo scudetto.

Tifosi in delirio per il Milan che ha vinto lo scudetto e a Cesano si vede anche questo...

Le immagini arrivano direttamente da Cesano Maderno dove, come in molte altre città italiane, non sono mancati i festeggiamenti con cori, clacson, bandiere e tanti tifosi in giro per le strade a esultare per la vittoria rossonera. Qualcuno però forse ha un po' esagerato e ha pensato bene di correre per le vie del paese con indosso un curioso bikini maschile giallo fluo e sventolando la bandiera milanista. La cosa ovviamente non è passata inosservata e qualcuno lo ha anche ripreso.

Resta ad ogni modo un po' di mistero...

La felicità (e il caldo) lo hanno spinto a festeggiare così? O forse aveva scommesso con qualche amico di "vestirsi" per l'occasione in caso di vittoria dello scudetto? Potrebbe però anche essere una scommessa persa e, purtroppo per lui, un'amara penitenza da scontare...