Tinteggiatura della chiesa, grazie al Comitato laghetto

Sono iniziati i lavori di imbiancatura all’interno della chiesa di San Francesco a Giussano. A finanziare l’intervento i volontari del Comitato Laghetto.

Imbianchini al lavoro

Imbianchini al lavoro all’interno della chiesa al laghetto. Sono iniziati lunedì 29 giugno i lavori di tinteggiatura nella chiesa di San Francesco. I volontari del Comitato Laghetto domenica 28 giugno hanno svuotato tutta la navata, spostando tutti gli arredi e le panche per consentire agli operai di ritinteggiare le pareti interne.

Opere finanziate grazie alla festa di maggio

L’intera spesa per realizzare i lavori sarà sostenuta dal Comitato Laghetto utilizzando il ricavato delle manifestazioni della Festa del mese di Maggio che tanto ha avuto successo sia in termini di partecipazione sia di apprezzamenti. Dopo il rifacimento delle facciate esterne, sempre finanziate dal gruppo di volontari, questo sarà il secondo intervento sostenuto economicamente dal Comitato rafforzando così il forte legame dei residenti della zona con la storica chiesa di via Stelvio.

L’affresco

I volontari stanno anche lavorando ad un altro importante progetto legato alla chiesa: hanno intenzione di far realizzare un affresco dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa.