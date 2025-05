Grande entusiasmo al torneo di tiro con l’arco organizzato dall’associazione Arcieri Bosco delle Querce di Seveso in collaborazione con quattro istituti scolastici del territorio.

Tiro con l'arco: le premiazioni delle scuole

Tre le categorie: maschile, femminile e mista. A prendere parte all’iniziativa sono stati la scuola secondaria di primo grado Don Giussani di Seveso, che ha vinto la gara maschile e mista, l’Istituto comprensivo Hack di Nova Milanese, vincitore della gara femminile, l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Nova Milanese e l’Istituto comprensivo Aldo Moro e Martiri di via Fani di Varedo.

Le parole del presidente Graziano Giaccheri

Come ha spiegato il presidente dell’associazione, Graziano Giaccheri, l’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione dello sport tra i giovani, portato avanti dal 2021 in sinergia con il progetto della Fitarco promosso dalla consigliera federale Mariangela Casertelli.

"Gli Arcieri Bosco delle Querce offrono un’esperienza superiore perché accolgono anche atleti paralimpici e questo è molto importante", ha detto la consigliera federale.

L’associazione, infatti, non si limita alla diffusione del tiro con l’arco tra i più giovani ma promuove anche inclusione e pari opportunità.

La collaborazione tra scuole e territorio