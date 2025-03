"TOgheter TOmorrow", un progetto per adolescenti da oltre tre milioni di euro

" TOgether TOmorrow" un progetto destinato a uno spazio multifunzionale per preadolescenti e adolescenti per un importo di oltre tre milioni di euro. Un intervento che coinvolge l'Ambito di Desio e prevede molteplici percorsi in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla crescita individuale in una prospettiva di autonomia, di azione nei contesti di vita, nonché la partecipazione e l’inclusione sociale. E’ questo l’obiettivo dell’avviso promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “DesTEENazione - Desideri in azione”, finanziato a valere sulle risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027.

"TOgether TOmorrow", Desio è il Comune capofila

Si chiama "TOgether TOmorrow" il progetto presentato dall’Ambito di Desio, di cui il Comune di Desio è capofila e la cui proposta è stata elaborata dall’ufficio progetti dell'ASC CoDeBri, che ha come destinatari adolescenti e giovani di età compresa tra gli 11 e i 21 anni con le relative famiglie. Il programma si è guadagnato il terzo posto tra i finanziamenti ammissibili in tutta la Lombardia per un importo ammesso di 3.079.564,87 di euro. La sperimentazione avrà durata triennale, con avvio ad inizio 2025 con possibilità di replicare e ampliare il finanziamento negli anni successivi.

Il territorio di riferimento è l'Ambito di Desio

Il territorio di riferimento dell’Ambito di Desio ricomprende i Comuni di Desio (capofila), Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo. L’Ambito ha partecipato al bando candidando gli spazi messi a disposizione dal Comune di Muggiò dello stabile di via Confalonieri al civico 25, quale luogo per svolgere gli interventi previsti. L’idea è quella di attrezzare questi luoghi per sviluppare attività dedicate ad adolescenti e giovani target, pensando ad un presidio che possa garantire l’apertura cinque giorni la settimana, in fascia diurna e serale. La costruzione progettuale è stata sviluppata in connessione con il Tavolo Giovani del Piano di Zona, ed anche con il coinvolgimento delle associazioni culturali presenti nello spazio superiore, per integrare le attività già da loro previste, aumentando l’offerta al target giovani.

Le linee di intervento

Con il progetto "TOgether TOmorrow" si intende coinvolgere:

· per la linea 2 - “Aggregazione e accompagnamento socioeducativo ed educativa di strada” prevedendo: 1) attività aggregative/socioeducative ed educativa di strada: in relazione alle attività che si intendono proporre si presume di riuscire a coinvolgere un minimo di 150 adolescenti 11-18 anni, con attività di diverso genere sia all’interno del Centro, sia con azioni di educativa di strada. Accesso spontaneo/invio da servizi e da scuola, 2) patti educativi di comunità - Get up: riuscire a coinvolgere un minimo di 3 gruppi delle scuole secondarie di secondo grado all’anno e relativi insegnanti per un totale di minimo 230 ragazzi e un minimo di 30 tra insegnanti, operatori e volontari. A questi si aggiunge la possibilità di realizzare 2 gruppi territoriali/anno, ipotizzando quindi di riuscire a coinvolgere un totale di 120 ragazzi della fascia 15-21;

· per la linea 3 – “Azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico”: si prevede di coinvolgere in attività formative e laboratoriali circa 30 ragazzi all’anno nella fascia 16-19 anni per un totale di 90 persone, individuati su segnalazione delle scuole e dei centri di formazione del territorio, inviati dai servizi sociali territoriali o su richiesta diretta della persona interessata e della famiglia. Le azioni laboratoriali saranno realizzate sia all’interno dello Spazio Multifunzionale, sia in servizi già attrezzati con apposita strumentazione (ad esempio, laboratori professionalizzanti dei CFP del territorio);

· Per la linea 4 – “Accompagnamento e supporto alle figure genitoriali”: si prevede di attivare percorsi individuali e/o di gruppo per minimo 100 genitori nell’arco del triennio;

· Per la linea 5 – “Accompagnamento psicologico ragazzi e promozione dell’intelligenza emotiva”: si prevede di riuscire ad intercettare e coinvolgere in percorsi di supporto psicologico circa 200 adolescenti nel triennio;

· Per la linea 6 – “Tirocini di inclusione”: in linea con l’esperienza già sviluppata negli anni sul territorio attraverso il SIL si prevede di riuscire a seguire con azioni di orientamento e supporto circa 40 persone nel triennio, e di attivare 24 tirocini di inclusione.

· Per la linea 7 - "Allestimento dello spazio multifunzione di esperienza": in linea con le caratteristiche richieste dal bando si prevede che lo spazio individuato nel Comune di Muggiò possa ospitare tutte le esperienze progettuali ed essere un punto di raccordo e di partenza per la rete territoriale.

In aumento i casi di isolamento sociale

Il territorio dell’Ambito di Desio si presenta in linea con le problematiche di questa fascia di età affrontate a livello regionale: i disturbi di tipo psicologico e sociale si sono accentuati e resi più evidenti dopo il periodo della pandemia, insieme a problematiche legate ad anoressia ed autolesionismo, così come emerge da confronti con l’ASST locale; a questo si unisce una forte preoccupazione per l’aumentare di casi di isolamento sociale e hikkikomori, il cui dato lombardo è preoccupante (8.160 giovani hikikomori tra i 15 e i 19 anni – associazione hikkikomori italia). Anche il dato relativo alla dispersione scolastica è superiore alla media nazionale con circa il 12% degli studenti che abbandona la scuola prima del diploma(dato Istat – Regione Lombardia). I principali motivi dell'abbandono scolastico sono le difficoltà economiche, i problemi familiari e la mancanza di motivazione. Sul territorio sono presenti: 15 scuole secondarie di primo grado pubbliche e 3 paritarie; 6 scuole secondarie di secondo grado pubbliche e 1 paritaria; 6 centri di formazione accreditati; 1 CPIA.