Matrimonio vip a Besana in Brianza. L'1 luglio sono convolati a nozze il personaggio televisivo, tanto amato dai piccoli, Danilo Bertazzi, il «Tonio Cartonio» della «Melevisione» con il suo compagno Roberto Nozza.

«Tonio Cartonio» ha detto «sì» a Besana

L’assessore Luca Viviani ha celebrato l’unione civile nel palazzo municipale; «è la seconda a distanza di pochi giorni che mi capita di celebrare. Devo dire che la cerimonia di giovedì è stata bella e particolare. Gli sposi sono stati molti simpatici e cortesi, accanto erano presenti i genitori. Ho avuto modo di trattenermi un attimo con tutta la famiglia e mi ha fatto molto piacere» ha ribadito l’assessore Viviani.

Il noto personaggio della tv per bambini è convolato a nozze dopo dodici anni di fidanzamento. Nel 2019 Bertazzi ha fatto coming out e ha rivelato pubblicamente la sua relazione con Nozza, iniziata nel 2012.

Molta curiosità ha destato la presenza di un personaggio pubblico sul territorio besanese, non per la televisione bensì per pronunciare quel «sì» per tutta la vita davanti al suo compagno e ai genitori. Una cerimonia intima all’insegna della semplicità e raffinatezza.

Protagonista della "Melevisione"

Il torinese Bertazzi, per molti anni, è stato protagonista della «Melevisione», programma per i più piccoli di Rai 3 interpretando il folletto «Tonio Cartonio» che vive nel Fantabosco; Tonio ha fatto compagnia ai più piccoli entrando nelle case degli italiani nelle ore pomeridiane tra gli anni Novanta e gli inizi del Duemila, un programma seguitissimo tanto che quel personaggio ancora oggi è ricordato da molti. L’attore 64enne, per lo stesso programma, ha vestito anche i panni del «cuoco Danilo», si è occupato anche di altri progetti e programmi televisivi come «Trebisonda», fino ad un «distacco forzato» dalla televisione e più in generale dal mondo mediatico, per problemi di salute come lo stesso ha raccontato sui social. E ora finalmente ha coronato il suo sogno d’amore, un progetto di vita importante, con suo marito.

La Brianza, ancora una volta, è meta scelta dei volti noti del mondo dello spettacolo per la bellezza del territorio.