Topi, piccioni e degrado al parco Don Giussani: «Di sera ubriachi vicino ai bambini che giocano»

Topi, piccioni, rifiuti abbandonati, ragazzini che arrecano disturbo e ubriachi che sbevazzano accanto ai bambini che giocano. E’ la situazione di degrado in cui versa il parco don Luigi Giussani in corso Italia Meda, lamentata da alcuni frequentatori, specialmente genitori dei piccoli, e portata all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

Topi, piccioni e degrado al parco Don Giussani

«Alla sera non è bello venire in quest’area, è frequentata da persone poco raccomandabili - ci dice una mamma che abbiamo incontrato al parchetto - Spesso è successo che uomini che avevano alzato un po’ troppo il gomito si mettessero nei pressi delle giostre dove giocavano i bambini».

Non solo: a qualcuno è capitato di notare un’amaca «fai da te» tra due alberi, posizionata da qualcuno che poi ci si è steso a dormire. C’è anche chi sottolinea una problematica di carattere igienico-sanitario, dovuto alla presenza di piccioni, ma anche di topi. Una mamma sostiene di aver visto un gruppetto di cinque, sei ratti correre liberamente nel parco alle sei di mattina. Da qui la richiesta urgente di una derattizzazione.

Ma c’è anche un problema di inciviltà e di mancanza di rispetto per il bene pubblico e per gli altri: spesso alcuni ragazzini utilizzano in modo improprio le giostre, a volte danneggiandole, e abbandonano rifiuti nel prato.

La replica del sindaco "Chiederemo alle Forze dell'ordine di incrementare i controlli"

«Per quanto riguarda i topi, a mio parere provengono dalla Curt Lunga, l’area abbandonata prospiciente corso Italia. Ad ogni modo viene sempre effettuata la derattizzazione - replica il sindaco Luca Santambrogio - Per contrastare l’inciviltà e comportamenti poco decorosi chiederemo alle forze dell’ordine di incrementare i controlli e possiamo valutare se recintare l’area».

Il primo cittadino assicura che presto anche l’area verde intitolata a don Luigi Giussani, come già fatto per altri parchi della città (via Manzoni, piazza Cavour e via Volturno al Polo) sarà interessata da un intervento di restyling e diventerà inclusiva.

Presto area inclusiva

«Abbiamo partecipato a un bando regionale per riqualificarla, con il rifacimento della pavimentazione e dei giochi che in questo modo potranno essere utilizzati da tutti i bambini, anche con quelli con difficoltà o disabilità fisiche, stiamo attendendo l’esito - conferma - Si tratta di un importo di 36mila euro (30mila stanziati dalla Regione e 6mila dal Comune) per realizzare il primo lotto dei lavori. Con il secondo lotto, che sarebbe interamente a carico del Comune, pensavamo di creare anche dei percorsi naturalistici e sensoriali».