Torna a riunirsi (a distanza) il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Seregno

Nel corso della seduta nominata sindaca Greta Milan e vice sindaco Giulio Patrì.

Ha ripreso a riunirsi, anche se per ora solo in videoconferenza, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Seregno. Nella giornata di ieri, martedì 8 febbraio, la seduta ha avuto inizio con la nomina della sindaca Greta Milan della scuola secondaria Mercalli e del vice sindaco Giulio Patrì della scuola primaria Cadorna.

Quest'anno i lavori saranno dedicati allo sport e al tifo

Il sindaco Alberto Rossi, intervenuto in corso di seduta, e l’assessora all’istruzione Federica Perelli hanno introdotto il tema che costituirà il filo conduttore dei lavori del CCR di quest’anno: una riflessione legata all’esperienza sportiva, soprattutto alla dimensione del tifo. La richiesta fatta ai ragazzi, e già introdotta da un animato dibattito in corso di seduta, è di raccogliere

testimonianze di esperienze legate allo sport e al tifo, intese come esperienze positive di tifo a favore o esperienze negative di tifo contro.

Prossima riunione a maggio

Nella prossima riunione del CCR, in programma indicativamente nel mese di maggio, si intende procedere ad una raccolta

di queste esperienze e ad un confronto con protagonisti del mondo dello sport. L’appuntamento finale del percorso del CCR di quest’anno vorrebbe essere un evento che sia inserito nel cartellone della Seregno Sport Week e coinvolga tutte le scuole, primariamente in un’esperienza di tifo positivo.