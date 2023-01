Torna al suo posto il crocifisso centenario, benedizione coi fedeli

Da un paio di settimane è tornato al suo posto, e stamattina finalmente è stato benedetto, il crocifisso centenario della "Curt di Prada" ad Agrate Brianza.

Benedetto il crocifisso centenario

La semplice ma sentitissima cerimonia si è svolta stamattina, domenica 29 gennaio 2023, al termine della Messa nella chiesa parrocchiale, che si trova proprio a pochi metri di distanza dall'orto privato dove è stata posizionata la storica croce dopo l'intervento di restauro. Tantissimi i fedeli che hanno voluto partecipare a questo momento, assistendo alla benedizione impartita dal sacerdote residente don Gilberto Orsi.

Qualche settimana fa era stato posizionato dopo il restauro

Qualche settimana fa la grande croce in legno con il volto di Cristo era stata ricollocata all’interno del giardino privato all’angolo tra via Dante e via Gramsci, dopo un intervento di restauro fortemente voluto e finanziato dagli storici residenti della Curt di Prada, i Bosisio. Un simbolo che torna al suo posto a quasi 100 anni dalla sua realizzazione, che risale al 1924. L’autore del crocifisso, tre metri in legno di larice, resta ignoto, ma il suo significato è ben chiaro agli agratesi e in particolare a chi si è preso a cuore la sua riqualificazione. Tra loro anche il consigliere comunale Angelo Dino Bosisio. La croce era infatti stata rimossa otto anni fa perché la base era sostanzialmente marcita. «Da allora ho cercato invano qualche falegname e restauratore che volesse ripristinarla - ha spiegato Angelo Dino Bosisio - Finalmente mi sono imbattuto in Pietro Bosisio (stesso cognome ma nessuna parentela diretta, ndr), restauratore, che si è reso disponibile a ripristinarlo».

Il crocifisso centenario, un simbolo di storia e fede

Una tradizione che, come detto, affonda le sue radici in un passato molto lontano quando, grazie al lascito di una contessa alcune parrocchie della zona, tra cui quella di Agrate, ebbero i fondi necessari per ospitare i padri oblati, che svolgevano vere e proprie missioni fermandosi in un paese anche per 15 giorni consecutivi per predicare. «A ricordo di ogni missione era tradizione sistemare un crocifisso in un punto particolare del paese ed una immaginetta siglava quel periodo vissuto intensamente da tutta la popolazione al punto che si disertavano perfino le osterie - spiega ancora Bosisio - Fino ad un recente passato si ricordano quattro croci: una in fondo a via Mazzini, una in via Monte Grappa, una in piazzetta Santa Maria e una appunto in via Dante; l’unica rimasta. Ora, dopo otto anni dalla sua rimozione, siamo riusciti a ricollocarla esattamente nel luogo ove era stata sistemata nel 1924 a ricordo dell’ultima missione predicata nella vecchia chiesa».

Pietro Bosisio ha ripristinato l'opera

L’opera era malridotta e mortificata dai restauri precedenti. E’ stato quindi necessario un intervento delicato eseguito con passione e competenza da Pietro Bosisio, che ha trasformato il sogno in realtà con sorprendenti risultati. Sono stati recuperati i vecchi colori e ripristinato anche il volto di Cristo. E ora la croce è tornata ad essere una delle tappe della via Crucis che si tiene a Pasqua.