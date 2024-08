Torna il BiassonoGP 2024 tra musica, gastronomia, sport e cultura

Torna a Biassono il BiassonoGP 2024, una manifestazione che ogni anno cresce per importanza e partecipazione, diventando un appuntamento fisso e attesissimo nel calendario degli eventi biassonesi.

BiassonoGP

Quest'anno, BiassonoGP promette di superare tutte le aspettative, offrendo un ricco programma di eventi musicali, gastronomici, sportivi e culturali che animeranno il centro cittadino grazie ad un’esperienza organizzativa ormai ampiamente sperimentata. La manifestazione, capace l’anno scorso di attirare oltre 5.000 visitatori provenienti da tutto il mondo grazie al Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo Nazionale Monza, si svolgerà nei luoghi più strategici e storici della città, tra i quali la nuovissima Piazza della Chiesa, Giardini del Palazzo Comunale, Piazza Italia e il Museo Civico. Luoghi che quest’anno presenteranno alcune caratteristiche strutturali rinnovate ed ancora più accoglienti.

Il vicesindaco, Donato Cesana

“Siamo pronti a emozionare di nuovo il folto pubblico locale e straniero che, come ogni anno, raggiungerà Biassono per assistere al Gran Premio di Formula Uno più longevo del mondo” – ha dichiarato Donato Cesana vicesindaco con delega ai Grandi Eventi e Sport – Quest’anno ci accompagna una grande novità che ci rende orgogliosamente parte attiva nell’evento di Formula Uno: per la prima volta. Insieme ad Autodromo Nazionale Monza, siamo diventati un evento “FuoriGP”, questo vuol dire apparire nell’App ufficiale dell’Autodromo che verrà scaricata da decine di migliaia di tifosi la settimana del GP, oltre ad essere coordinati con Monza e Vedano, con unico simbolo e l’obiettivo comune: promuovere il territorio. La volontà di questa edizione è proseguire a creare un evento poliedrico che sia un efficace strumento di promozione culturale, musicale, sportiva, di trattenimento e, soprattutto, che sappia fare sviluppare l’economia locale. Abbiamo puntato sul cuore di Biassono, ovvero Piazza Italia e il Nuovo Borgo, coinvolgendo attivamente il commercio e il mondo associativo".

Un programma ricco e diversificato

Quest’anno la manifestazione punta ancora più in alto confermando la presenza tra i media partner anche di Rai Radio 1 che trasmetterà direttamente dalle piazze di Biassono. Il programma dettagliato include una varietà di band musicali rock che arricchiranno l'atmosfera con le loro esibizioni dal vivo, oltre a mostre d'arte e performance artistiche che metteranno in luce il talento locale e nazionale.

Appuntamenti musicali e gastronomici

Il BiassonoGP 2024 offrirà numerosi appuntamenti musicali con artisti che garantiranno una colonna sonora costante dell’evento, intervallati dalla rinnovata presenza di “HeyDjRadio”, webradio partner dell’evento. Suoneranno al BiassonoGP2024, tra il palco dell’arena concerti e quello del centro storico il Rock live Choir (giovedì), la famosissima Marching Band di Triuggio, i Millennial Daze che apriranno il palco “Main” ai Rumatera (venerdì), i Lobuono Brothers, gli Acustic Noise, Ale Pinto che aprirà il palco “main” a Marco Ligabue (sabato), per chiudere la domenica con i Funky Machine. Parallelamente, l'evento proporrà un percorso gastronomico con street food che offriranno specialità culinarie locali e internazionali, permettendo ai partecipanti di degustare piatti prelibati e scoprire nuove delizie. 03 - Programma

Sport e attività Culturali

Oltre alla musica e alla gastronomia, il BiassonoGP24 includerà eventi sportivi che coinvolgeranno atleti e appassionati di tutte le età, promossi dalle molte associazioni sportive di Biassono presenti alla manifestazione. Le attività culturali prevedono una presentazione letteraria al Museo Civico a cura di Walter Consonni dedicata al sessantesimo anniversario delle “Pettarelle”, la famosa Formula Monza, una mostra fotografica tratta dagli archivi dell’Associazione Amici dell’autodromo e una live performance del famoso Street Artist Vim che realizzerà un’opera durante lo svolgimento del BiassonoGP a beneficio di quanti vorranno ammirarlo all’opera. Inoltre, saranno anche quest’anno protagoniste anche le opere scultoree monumentali di Ambro Moioli dislocate appositamente nel Nuovo Borgo per accogliere e accompagnare il pubblico nella zona dedicata all’arte e alla cultura. Come trovarle? Basterà come sempre seguire la linea rossa #biassonogp per poter raggiungere ogni luogo dell’evento.

Ambro Moioli

Ambro Moioli é un autorevole scultore e artista, che sa dialogare con la materia, adattandola in modo personale e innovativo alla sua straordinaria sensibilità. Formatosi come grafico pubblicitario, sviluppa in questa professione l'attitudine innata per l'arte. Si iscrive nel 1993 alla "Libera Accademia d'Arte di Lissone" conoscendo e frequentando il maestro Ermes Meloni che gli permette di approfondire e maturare i primi rudimenti, le tecniche e i segreti della materia. La scultura e il modellato diventano elementi prioritari della ricerca dell'artista, tesi sempre più alla monumentalità e a un dialogo con lo spazio circostante. Le sue sculture sono state esposte in luoghi particolarmente autorevoli come la Casa di caccia di Stupinigi a Torino, la Villa Reale di Monza, la Villa Borromeo d’Adda di Arcore, il Palazzo della Regione Lombardia per il progetto “feeding the future now” durante Expo2015. "Ambro impiega la linea in tutta la sua magnificenza ed elastica eleganza, volta a racchiudere l'ampia spazialità dinamica". (Renata Ghiazza)

Al museo civico "Carlo Verri" la mostra fotografica "Pettarelle 60"

Il "Museo Civico di Biassono" nasce nel 1977. La sua fondazione è collegata a importanti ritrovamenti archeologici sul territorio comunale, presso Cascina Sant'Andrea, dove l'8 giugno 1975 furono rinvenute, in un unico blocco, 2.239 monete romane. Gli scavi - regolarmente

autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica - misero in luce anche i resti di una villa romana, di cui sono tuttora visibili una cisterna (visitabile) e scarse opere murarie. Questi furono condotti dal Gral, Gruppo di Ricerche Archeostoriche del Lambro, fondato nel 1973 presso la Scuola Media sperimentale G. Parini di Sovico e guidato dal professor Alberico Lopiccoli. I reperti rimasero esposti per qualche tempo nell'atrio della sala civica in Villa Verri - sede municipale - e intorno ad essi si è formato il primo nucleo delle raccolte archeologiche del Museo. Le monete vennero subito trasferite presso le Raccolte Archeologiche e Numismatiche del Comune di Milano, dove sono state restaurate e sono divenute oggetto di una pubblicazione nel 1995, ma l'acquisizione di materiali archeologici era destinata a continuare, così come il recupero ed il restauro di oggetti di cultura popolare da parte del Gral, trasferitosi nel frattempo a Biassono, prima presso i locali

della Scuola Elementare e poi nei sotterranei della stessa Villa Verri. Nel 1980 il Museo venne riconosciuto dalla Regione Lombardia, e si cominciò a trasferire e ad esporre parte dei materiali in Cascina Cossa di proprietà comunale.

Mostre al BiassonoGP

Durante il BiassonoGP 2024 il Museo Civico ospiterà una mostra fotografica che celebra i sessant’anni dalla nascita della Formula Monza, con le sue evoluzioni fino ai nostri giorni. All’interno dello stesso Museo Civico, si potrà ammirare una Formula Monza guidata da Peo

Consonni, pilota brianzolo e fratello di Walter Consonni che, proprio in apertura di manifestazione, alle ore 18.00 di giovedì 29 agosto, presenterà il suo libro dedicato al fratello Peo, dal titolo “Semplicemente Peo”. La mostra, curata dal Gral, rimarrà esposta per il BiassonoGP e anche nelle settimane seguenti. L’ingresso al Museo sarà gratuito e si potrà cogliere l’occasione anche per una visita guidata per

ammirare i tesori lì custoditi, come monete romane ritrovate a Biassono e in Brianza, oltre alla sezione etnografica.

Vim, street artisti - Dipingerà nel centro storico “BGP24, Live the passion”

Vincenzo Magno, in arte Vim, è un giovane street artist catanese nato nel 1996. La sua formazione inizia conseguendo la maturità in ambito umanistico ma la sua vocazione artistica lo porterà a intraprendere un percorso diverso. Inizia negli anni del liceo da autodidatta, realizzando le prime opere con delle bombolette spray su edifici abbandonati, fino al raggiungimento della laurea presso l' Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano in pittura. La sua arte è sempre stata fortemente influenzata dal naturalismo e dal realismo del mondo visibile, infatti, Magno cerca di riprodurre nelle sue opere "l'impressione del vero" ossia una rappresentazione quasi "fotografica" che ritragga il visibile. Nei suoi lavori emerge anche la sua sensibilità nei confronti del mondo animale come possiamo vedere nella realizzazione dei murales degli squali nella sua città natale. L'interesse nel rappresentare gli squali è nato sia per riuscire ad affrontare la paura e i problemi

della vita non diventandone delle prede sia per risvegliare l'interesse della città verso l'arte.

Marco Ligabue in concerto

Sabato 31 agosto, alle ore 22.00, il “Sempre tutto bene tour” di Marco Ligabue farà tappa al Biassono GP, manifestazione collaterale al Gran Premio d'Italia di Formula 1, quest'anno giunto alla 95° edizione. Quattro giorni di eventi, spettacoli musicali, attività ed esposizioni per

celebrare i motori e con una bella occasione per ascoltare vecchie e nuovissime canzoni dell'Incantautore emiliano. Il pubblico potrà emozionarsi, cantare, ballare e, perché no, riflettere, con brani come "Sempre tutto bene", "Anima in fiamme", “Toc Toc Ecologico”, “Il vento dell’estate” e ritrovare sul palco l’insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini, il batterista Leonardo Cavalca e dal giovanissimo bassista Luca Spaggiari. Uno spettacolo positivo e schietto che accomuna gli intenti del Comune di Biassono alla poetica dello spettacolo: Marco Ligabue è un mattatore che si concede generosamente al pubblico conquistando gli spettatori con il suo talento e la sua semplicità. Numeri importanti quelli di Marco Ligabue. Con oltre 79 mila followers su Instagram, 271.000 su Facebook, 31.000 su tiktok, un ufficio stampa e un fan club dedicati, Marco collabora attivamente alla promozione e al successo di ogni evento.

Biografia di Marco Ligabue

Marco Ligabue è nato a Correggio (RE) il 16 maggio 1970. Cantautore emiliano, già chitarrista ed autore di testi e musiche de i Rio e Little Taver & His Crazy Alligators, ha iniziato la carriera solista nel 2013. Marco, che conta oltre 61 mila followers su Instagram ed oltre 266 mila followers su Facebook, è reduce da sette anni pieni di soddisfazioni: il suo album d’esordio, “Mare Dentro”, è arrivato subito al 16esimo posto

in classifica FIMI a cui sono seguiti gli album “L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti)” e “Il mistero del DNA”. Le sue canzoni hanno testi schietti che lo hanno portato a ritirare, a fine luglio 2015, il prestigioso Premio Lunezia “per la sua capacità di saper cantare con un linguaggio diretto temi importanti della vita sociale italiana”, come ha dichiarato lo stesso Stefano De Martino, patron del premio. Marco è un cantautore atipico: ha una grande attitudine a coinvolgere il pubblico durante i live, da qualche anno è infatti tra i più richiesti nelle piazze italiane con 600 concerti all'attivo. È terzino sinistro di Nazionale Italiana Cantanti. Oltre all'attività di musicista è, dal 1991, al fianco del fratello Luciano con importanti iniziative, dal fan club alla comunicazione web. Per tutto il lockdown è stato uno degli artisti più attivi sui social con dirette quotidiane e sorprese discografiche. Ad aprile 2021 esce il suo primo libro “Salutami tuo fratello”, dal quale è nato lo

showcase con il conduttore e autore tv emiliano Andrea Barbi che è arrivato ad oltre 100 repliche in giro per l'Italia e la collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, da un’idea del Presidente Stefano Bonaccini per valorizzare le eccellenze locali. Nel 2023 escono i brani “Nel metaverso con te” e “Sempre tutto bene”. Emiliano doc con il rock che scorre nel dna, ha saputo ritagliarsi un importante spazio tra pubblico italiano, grazie ai numerosi singoli apprezzati nel web. Ciò che contraddistingue Marco Ligabue da molti altri cantautori è la propensione a scrivere brani intensi e maturi, senza perdere il sorriso sincero. Nella vita privata è l’orgoglioso papà di Viola e Diego. Dopo “Anima in fiamme” e “Toc toc ecologico”, “Vento dell'estate” è il terzo singolo di Marco Ligabue per il 2024 disponibile sulle piattaforme digitali di

streaming e in rotazione radiofonica dal 21 giugno 2024.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 27 agosto 2024.